खुशखबरी! लखनऊ में मेट्रो का होगा विस्तार, बनेंगे नए 12 स्टेशन, मोदी सरकार ने सेकेंड फेज को दी हरी झंडी - LUCKNOW METRO EAST WEST CORRIDOR

5801 करोड़ रुपए से पूरा होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण, बनेंगे सात भूमिगत, पांच एलिवेटेड स्टेशन

ईस्ट वेस्ट कोरिडोर को मंजूरी.
ईस्ट वेस्ट कोरिडोर को मंजूरी. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 6:19 PM IST

लखनऊ: राजधानी में मेट्रो रेल सेवा के विस्तार की दिशा में मंगलवार को एक बड़ा काम हुआ है. फेज़ 1बी के अंतर्गत चारबाग से वसंतकुंज को जोड़ने वाले ईस्ट वेस्ट कोरिडोर की अंतिम चरण की मंजूरी के लिए परियोजना की डीपीआर को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब 5801 करोड़ रुपये से लखनऊ में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा. लखनऊ मेट्रो के इस प्रस्तावित ईस्ट वेस्ट कोरिडोर (चारबाग से वसंतकुंज) की डीपीआर को मार्च 2024 में राज्य सरकार की अनुशंसा मिली थी और नौ जुलाई को नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप यानी एनपीजी ने इसे संस्तुति दी थी. अब केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस पर मुहर लगा दी है, जिससे सेकंड फेज के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस रूट पर पहले ही सॉइल टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया है.

सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभारः इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया है. इसके साथ ही सीएम ने कहा कि विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक सुविधाओं को जोड़ते हुए यह मेट्रो न केवल राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी, बल्कि रोजगार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर भी प्रदान करेगी.

11.165 किलोमीटर होगी लंबाईः चारबाग से वसंत कुंज तक प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर की कुल मार्ग लंबाई 11.165 किलोमीटर होगी. जिसमें एलिवेटेड सेक्शन 4.286 किलोमीटर और भूमिगत सेक्शन 6.879 किलोमीटर का होगा. इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन हैं, जिसमें सात भूमिगत और पांच एलिवेटेड स्टेशन हैं. इस परियोजना की अनुमानित लागत 5801 करोड़ रुपए हैं. यह कोरिडोर लखनऊ मेट्रो के मौजूदा नार्थ-साउथ कोरिडोर के चारबाग मेट्रो स्टेशन से जुड़ेगा. चारबाग मेट्रो स्टेशन इंटरचेंज स्टेशन के तौर पर काम करेगा जहां से यात्री एक दूसरे कोरिडोर में जाने के लिए मेट्रो बदल सकेंगे.

लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा के विस्तार से यात्रियों को घने बसे इलाकों में भी सुगम, सुरक्षित, सुविधाजनक परिवहन सेवा मिल सकेगी. मेट्रो के विस्तार से विस्तृत होते लखनऊ को पुराने शहर की संस्कृति, खान-पान, पर्यटन, रोजगार जैसे क्षेत्रों में सुगमता का फायदा मिलेगा. लखनऊ मेट्रो को जिस तरह निर्धारित समय से पहले बनाकर तैयार किया गया था. पूरी कोशिश होगी कि ईस्ट वेस्ट कोरिडोर को भी समय से पूर्व लखनऊ की जनता को सौंपा जाए. चारबाग से वसंतकुंज के बीच ईस्ट वेस्ट परियोजना को पूरा होने में तीन से चार वर्ष का समय लगने का अनुमान है. यूपीएमआरसी ने इस कोरिडोर से जुड़े काफी ग्राउंडवर्क और रिसर्च डेटा को पहले ही तैयार कर लिया है. -सुशील कुमार, प्रबंध निदेशक- उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन



ये होंगे सेकंड फेज के स्टेशनः चारबाग (भूमिगत), गौतम बुद्ध नगर (भूमिगत), अमीनाबाद (भूमिगत),पांडेयगंज (भूमिगत), सिटी रेलवे स्टेशन (भूमिगत), मेडिकल चौराहा (भूमिगत), चौक (भूमिगत), ठाकुरगंज, एलिवेटेड), बालागंज (एलिवेटेड), सरफराजगंज (एलिवेटेड), मूसाबाग (एलिवेटेड), वसंत कुंज (एलिवेटेड).

घने इलाकों में होगी बेहतर कनेक्टिविटीः चारबाग से वसंत कुंज' तक लखनऊ मेट्रो का ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पुराने लखनऊ के बेहद घने बसे प्रमुख स्थानों जैसे अमीनाबाद, चौक, ठाकुरगंज को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. साथ ही यह विस्तृत हो रहे लखनऊ शहर को वसंतकुंज तक कनेक्टिविटी देगा, जहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. लखनऊ के लिए बहुप्रतीक्षित इस कोरिडोर के बनने से मौजूदा 23 किलोमीटर लंबे उत्तर दक्षिण मेट्रो कोरिडोर के स्थानों को पूरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी. इस तरह लखनऊ शहर में मेट्रो का विस्तार 35 किमी का हो जाएगा.

