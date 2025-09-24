ETV Bharat / state

कानपुर में ई-लाइब्रेरी का होगा आधुनिकीकरण; 8 करोड़ की लागत से तैयार होंगी हाईटेक सुविधाएं

कानपुर: जल्द ही कानपुर शहर के लोगों और विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी पर आधारित ई-लाइब्रेरी की सुविधा मिलने वाली है. कानपुर नगर निगम द्वारा फूलबाग के गांधी भवन में इसका निर्माण कराया जा रहा है. महापौर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त सुधीर कुमार द्वारा 8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस लाइब्रेरी का भूमि-पूजन किया गया. इस लाइब्रेरी का आधुनिकरण नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत किया जा रहा है.

नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि फूलबाग के गांधी भवन में इस ई-लाइब्रेरी के शुरू होने से पाठकों वह विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी पर आधारित अध्ययन सामग्री ई-बुक्स, ई न्यूज पेपर, ई-जर्नल्स, ई-मैगजीन, मॉक टेस्ट प्लेटफार्म, 35000 पुस्तकों का डिजिटाइजेशन और अन्य कई शैक्षणिक संसाधन, बहुभाषी अनुवाद सुविधा, वाई-फाई कनेक्टिविटी, सर्वर, 10 केवीए यूपीएस आदि सुविधाएं इस ई-लाइब्रेरी में पाठकों को उपलब्ध हो सकेगी. उन्होंने कहा कि नगर निगम का यह प्रयास शहर वासियों को स्मार्ट और डिजिटल शैक्षिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि 50 सेट क्षमता वाले इस रीडिंग हॉल में डिजिटल लाइब्रेरी के अलावा कई अन्य आवश्यक काम भी कराया जाएगा. इसमें फर्श की मरम्मत, टाइल्स बिछाने का काम, फर्नीचर, पार्टिशन, पेंटिंग, सेंट्रल एसी, 50 कंप्यूटर, डिजिटल लाइब्रेरी, आईटी कंपोनेंट, वाई-फाई, इंटीरियर डेकोरेशन, फाल्स सीलिंग, 250 कुर्सी-मेज, पीने का पानी, शौचालय, पुताई प्रवेश द्वार का सुंदरीकरण होगा. साथ ही 20 टैबलेट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराए गए हैं.