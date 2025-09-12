मॉडर्न फार्मिंग: वर्मी ग्रिड मैट्रिक्स मेथड से धान की खेती, कोरबा के किसान राम रतन निकुंज ने बदली किस्मत, किसानों को दिखाया रास्ता
कोरबा के किसान राम रतन निकुंज ने प्रगतिशील खेती के जरिए अन्य किसानों के लिए मिसाल कायम की है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 12, 2025 at 7:45 PM IST
राजकुमार शाह की रिपोर्ट
कोरबा: छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. कई वर्षों से प्रदेश के किसान अपनी मेहनत और लगन से खेत खलिहानों को समृद्ध करते आए हैं,अब बदलते समय के साथ खेती की पद्धतियां भी बदल रही हैं. परंपरागत खेती के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाने लगा है.कोरबा जिले के गांव झगरहा से एक प्रेरणादायी कहानी सामने आई है. 67 वर्षीय प्रगतिशील किसान रामरतन राम निकुंज ने सेवानिवृत्ति के बाद खेती की नई तकनीक को न सिर्फ सीखा है, बल्कि इसे अपनाते हुए अपने खेतों पर लागू किया. अपनी मेहनत व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रामरतन कम लगत में दोगुने फायदे वाली फसल उगा रहे हैं.
नौकरी से रिटायर होने के बाद की खेती: राम रतन निकुंज पूर्व में दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड में फोरमेन इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे.वर्ष 2018 में नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने गाँव में ही कृषि कार्य को अपनाने का निर्णय लिया.उनके पास कुल 5 एकड़ भूमि थी, जिसे उन्होंने नई सोच और नई तकनीक से खेती का मॉडल खेत बनाने की ठानी. 67 वर्ष की आयु में जहां अधिकांश लोग आराम करना पसंद करते हैं, वहीं निकुंज ने खेती में अपनी नई पारी की शुरुआत की.
जानिए क्या है वर्मी ग्रिड मैट्रिक्स खेती?: शुरुआती वर्षों में किसान निकुंज ने धान की कतार बोनी की पद्धति अपनाई. 2023 में उन्होंने वर्मी ग्रिड का प्रयोग शुरू किया. जिससे फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों में सुधार आया.पहले थोड़े से खेत में इसकी शुरुआत की, लेकिन इस वर्ष की फसल को देखकर निकुंज कहते हैं कि एक एकड़ में कम से कम 35 क्विंटल धान की पैदावार होगी.
कैसे वर्मी ग्रिड मैट्रिक्स खेती की जाती है?: वर्मी ग्रिड मैथड, यह एक आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति है. जिसमें जैविक खाद, विशेषकर वर्मी कम्पोस्ट (केचुआ खाद) का उपयोग कर खेत को कई खंडों में बांटा जाता है. इस पद्धति में खेत की मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है. खेत के अलग-अलग ग्रिड में वर्मी कम्पोस्ट डालने से मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है. धान के 10 से 20 दिन के तैयार पौधों को 1-1 फीट की निश्चित दूरी पर रोपा जाता है. इससे पौधों को संतुलित पोषण मिलता है. समय-समय पर खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान ने कतारों में वीडर का उपयोग किया, जिससे न केवल खरपतवारों का प्रभावी नाश होता है, बल्कि खरपतवार नाशक और मेहनत भी कम लगती है.
वर्मी ग्रिड मैथड के फायदे से मिट्टी की उर्वरता वर्षों तक बनी रहती है, रासायनिक खाद और कीटनाशक पर निर्भरता कम हो जाती है, धान की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है. उत्पादन की लागत घटती है और लाभ अधिक होता है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित और टिकाऊ खेती की दिशा में यह एक बड़ा कदम है. यही कारण है कि इस पद्धति को अपनाकर निकुंज ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त किया- संजय पटेल, ग्रामीण कृषि अधिकारी कोरबा
35 क्विंटल धान की होगी उपज :किसान राम रतन निकुंज ने बताया कि ग्रिड पद्धति से खेती करने का एक फायदा यह भी है कि धान कतारबद्ध रुप में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं. खरपतवार नहीं लगता, कीटनाशक का भी छिड़काव नहीं करना पड़ता.
वर्मी के उपयोग से धान की गुणवत्ता अधिक रहती है, पिछली बार भी जब मैंने छोटे पैमाने पर खेती की थी, तब उत्पादन लगभग दोगुना हुआ था. इस वर्ष उम्मीद है की प्रति एकड़ में कम से कम 35 क्विंटल धान का उत्पादन होगा. इस पद्धति से खेती करने में मेहनत और लागत दोनों ही कम लगे हैं. बाकी किसानों को भी इस नई पद्धति को अपनाना चाहिए- राम रतन निकुंज, नई पद्धति को अपनाने वाले किसान
किसानों के लिए फायदेमंद है वर्मी ग्रिड मैट्रिक्स पद्धति : कोरबा कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संजय पटेल ने बताया कि वर्मी ग्रिड मैथड की तकनीक किसानों के लिए काफी फायदेमंद है. हमारे प्रगतिशील किसान राम रतन निकुंज ने पिछले वर्ष भी इससे अच्छी पैदावार की थी. इस वर्ष और बड़े पैमाने पर इस मेथड से खेती की है. इसमें वर्मी का उपयोग किया जाता है, जिससे खेतों की गुणवत्ता बढ़ती है. तैयार पौधों को एक निश्चित दूरी पर लगाया जाता है. जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहती है. फसल में जल्दी से कीड़े नहीं लगते और पौधे सुरक्षित रहते हैं, खरपतवार भी नहीं पनपते और उन्हें हटाना भी आसान होता है.
इस मेथड का उपयोग करके प्रति एकड़ में कम से कम 35 क्विंटल और अधिकतम 40 से 45 क्विंटल तक धान की पैदावार की जा सकती है. सामान्य तौर पर जो किसान धान उगाते हैं, उसमें तो 15 से 20 क्विंटल तक ही उत्पादन होता है, लेकिन इस नई पद्धति से उत्पादन लगभग दोगुना हो जाता है. लागत और मेहनत भी कम लगती है. हम और भी किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि वह इस तकनीक को अपनाएं और अपनी पैदावार को बढ़ाएं- संजय पटेल, ग्रामीण कृषि अधिकारी कोरबा
छत्तीसगढ़ में अधिकांश किसान धान की खेती करते हैं. वैसे में कोरबा के किसान राम रतन निकुंज ने अन्य किसानों को खेती की नई राह दिखाई है. वर्मी ग्रिड मैट्रिक्स पद्धति से धान की खेती उपयोगी तरीके से करने का प्रयोग उन्होंने दिखाया है.