गुरुग्राम: राजीव चौक पर एक मॉडल के साथ अश्लील हरकत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जयपुर से गुरुग्राम आई एक मॉडल ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा की, जिसमें उसने बताया कि वह 3 अगस्त की सुबह दिल्ली-जयपुर हाईवे पर राजीव चौक पर कैब का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान एक युवक ने उसके सामने अश्लील हरकतें शुरू कर दीं. मॉडल ने हिम्मत दिखाते हुए घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

गुरुग्राम में मॉडल से अश्लील हरकत: मॉडल ने बताया कि वह सुबह राजीव चौक पर अपने घर जाने के लिए कैब का इंतजार कर रही थी. तभी एक युवक ने उसके सामने आपत्तिजनक व्यवहार शुरू किया. पहले तो उसने युवक को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब हरकतें बढ़ गईं तो उसने सबूत के तौर पर वीडियो बनाना शुरू किया. इस वीडियो ने अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

पुलिस की कार्रवाई: गुरुग्राम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की. पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि मॉडल की शिकायत के आधार पर अज्ञात युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. पुलिस वीडियो फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान करने में जुटी है. जांच के दौरान पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस: यह मामला गुरुग्राम में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है. लोग सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा कर रहे हैं और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी. इस घटना ने शहर में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस को और तेज कर दिया है.

