घाटशिला विधानसभा उपचुनावः नामांकन तिथि से 10 दिन पूर्व भी नये मतदाता कर सकते हैं आवेदन
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है.
Published : October 6, 2025 at 10:50 PM IST
जमशेदपुरः पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गई है.
पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल मे चुनाव संपन्न राने के लिए तैयारी की गई है. जमशेदपुर कोआपरेटिव कालेज स्टॉन्ग रूम बनेगा मतगणना भी यहीं होगी. वहीं जिला के एसएसपी ने बताया कि फोर्स के अलावा ड्रोन के जरिये भी मॉनिटरिंग की जाएगी.
जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत 45 घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है. उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है. पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी और जिला एसएसपी पीयूष पांडेय ने चुनाव प्रक्रिया से जुडी तैयारी की जानकारी दी.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि 13.10.2025 से अधिसूचना जारी होगी उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि- 21.10.2025 है जबकि नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 22.10.2025 है. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि- 24.10.2025 जबकि 11.11.2025 को मतदान होगा. जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित कोआपरेटिव कालेज को स्टॉन्ग रूम बनाया गया है. सभी ईवीएम यहीं रखे जाएंगा और 14.11.2025 को मतगणना भी कालेज में होगी.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला में आचार संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन कार्य के लिए गठित सभी कोषांग को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं. निर्वाचन कार्य के लिए कुल 15 कोषांग बनाये गए हैं सभी नोडल पदाधिकारियों को उनकी भूमिका एवं दायित्वों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए घाटशिला अनुमंडल के पदाधिकारी निर्वाची पदाधिककरी होंगे. नामांकन की प्रक्रिया अनुमंडल कार्यालय घाटशिला में संपन्न होगी. उन्होने बताया कि नये मतदाता उपचुनाव के लिए मतदाता नामांकन की अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
वहीं जिला के एसएसपी पीयूष पांडेय ने बताया कि चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. क्रिटिकल बूथों की पहचान कर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. साथ ही चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकथाम के लिए नकद, शराब, उपहार, ड्रग्स के अवैध परिवहन एवं असामाजिक तत्वों की निगरानी के लिए 16 चेकनाका बनाए जाएंगे. जिसमें इंटर स्टेट 10, इंटर डिस्ट्रिक्ट 5 तथा शहरी क्षेत्र में 1 चेकनाका शामिल हैं.
एसएसपी ने बताया कि फरार अभियुक्तों के धरपकड़ के लिए अभियान चलाते हुए निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी. लाइसेंसी आर्म्स का सत्यापन कराते हुए जमा लिया जाएगा. साथ ही किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों के रोकथाम के लिए भी सघन अभियान चलाया जाएगा. घाटशिला उपचुनाव में फोर्स के अलावा ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जाएगी.
इसे भी पढे़ं- घाटशिला उपचुनाव का शंखनाद, इस दिन डाले जाएंगे वोट, चुनाव आयोग ने कर दी घोषणा
इसे भी पढ़ें- घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में लागू हुई आचार संहिता, पुरुषों से ज्यादा हैं महिला वोटर, जानिए क्या है आयोग की तैयारी
इसे भी पढे़ं- उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने घाटशिला में कराया SIR, 4,000 से अधिक नए मतदाताओं का नाम जुड़ा