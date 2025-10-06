ETV Bharat / state

घाटशिला विधानसभा उपचुनावः नामांकन तिथि से 10 दिन पूर्व भी नये मतदाता कर सकते हैं आवेदन

जमशेदपुरः पूर्वी सिंहभूम जिला के जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गई है.

पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल मे चुनाव संपन्न राने के लिए तैयारी की गई है. जमशेदपुर कोआपरेटिव कालेज स्टॉन्ग रूम बनेगा मतगणना भी यहीं होगी. वहीं जिला के एसएसपी ने बताया कि फोर्स के अलावा ड्रोन के जरिये भी मॉनिटरिंग की जाएगी.

जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत 45 घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है. उपचुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है. पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी और जिला एसएसपी पीयूष पांडेय ने चुनाव प्रक्रिया से जुडी तैयारी की जानकारी दी.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि 13.10.2025 से अधिसूचना जारी होगी उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि- 21.10.2025 है जबकि नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 22.10.2025 है. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि- 24.10.2025 जबकि 11.11.2025 को मतदान होगा. जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित कोआपरेटिव कालेज को स्टॉन्ग रूम बनाया गया है. सभी ईवीएम यहीं रखे जाएंगा और 14.11.2025 को मतगणना भी कालेज में होगी.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला में आचार संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन कार्य के लिए गठित सभी कोषांग को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं. निर्वाचन कार्य के लिए कुल 15 कोषांग बनाये गए हैं सभी नोडल पदाधिकारियों को उनकी भूमिका एवं दायित्वों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए घाटशिला अनुमंडल के पदाधिकारी निर्वाची पदाधिककरी होंगे. नामांकन की प्रक्रिया अनुमंडल कार्यालय घाटशिला में संपन्न होगी. उन्होने बताया कि नये मतदाता उपचुनाव के लिए मतदाता नामांकन की अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं.