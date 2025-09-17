ETV Bharat / state

रांची में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन, पोषण माह 2025 का आगाज

रांचीः राजधानी रांची में बुधवार को हातमा भट्टा ऊपर टोला (रांची सेंटर) के प्रांगण में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई. इसी कार्यक्रम के दौरान पोषण माह 2025 (17 सितंबर से 16 अक्टूबर) का भी औपचारिक शुभारंभ हुआ. इस मौके पर जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे.



बच्चों और महिलाओं पर फोकस

पोषण माह का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और समुदाय के बीच पोषण और स्वच्छता के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाना है. इस दौरान साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, संतुलित आहार और शौचालय के उपयोग को लेकर कई अभियान चलाए जाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि पोषण और स्वच्छता को अपनाना स्वस्थ समाज की नींव है.



आधुनिक सुविधाओं वाला केंद्र

नए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र को इस तरह तैयार किया गया है कि बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा और पोषण मिल सके. केंद्र में बैठने की बेहतर व्यवस्था, स्वच्छ किचन, शैक्षणिक सामग्री और बच्चों के खेलने के साधन उपलब्ध कराए गए हैं. यहां महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी.



जागरूकता रथ की शुरुआत

पोषण माह के दौरान जिले में जागरूकता फैलाने के लिए चार पोषण प्रचार रथ रवाना किए गए. ये रथ आने वाले दिनों में गांव-गांव जाकर लोगों को पोषण और स्वच्छता से जुड़ी जानकारी देंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि इन प्रयासों से समुदाय स्तर पर सकारात्मक बदलाव आएगा.



सेविकाओं को दिशा-निर्देश

आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को इस बार विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं. तय कैलेंडर के मुताबिक उन्हें कार्यशालाएं, सामुदायिक बैठकें और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने हैं. इस वर्ष की थीम महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर केंद्रित है. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि सेविकाओं की सक्रिय भागीदारी से ही अभियान सफल हो पाएगा.



समुदाय की भागीदारी

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, किशोर बालिकाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए. बच्चों ने केंद्र में उपलब्ध नई सुविधाओं का आनंद लिया और उत्साहित नजर आए. स्थानीय लोगों ने कहा कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चों के विकास और महिलाओं की जागरूकता में मदद मिलेगी.



एक महीने तक चलेगा अभियान