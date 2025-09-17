ETV Bharat / state

रांची में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन, पोषण माह 2025 का आगाज

रांची में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई. पोषण माह 2025 भी शुरू हुआ.

Model Anganwadi Centre inaugurated in Ranchi
मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025

रांचीः राजधानी रांची में बुधवार को हातमा भट्टा ऊपर टोला (रांची सेंटर) के प्रांगण में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई. इसी कार्यक्रम के दौरान पोषण माह 2025 (17 सितंबर से 16 अक्टूबर) का भी औपचारिक शुभारंभ हुआ. इस मौके पर जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे.

बच्चों और महिलाओं पर फोकस

पोषण माह का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और समुदाय के बीच पोषण और स्वच्छता के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाना है. इस दौरान साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, संतुलित आहार और शौचालय के उपयोग को लेकर कई अभियान चलाए जाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि पोषण और स्वच्छता को अपनाना स्वस्थ समाज की नींव है.

आधुनिक सुविधाओं वाला केंद्र

नए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र को इस तरह तैयार किया गया है कि बच्चों को सुरक्षित माहौल में शिक्षा और पोषण मिल सके. केंद्र में बैठने की बेहतर व्यवस्था, स्वच्छ किचन, शैक्षणिक सामग्री और बच्चों के खेलने के साधन उपलब्ध कराए गए हैं. यहां महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी.

जागरूकता रथ की शुरुआत

पोषण माह के दौरान जिले में जागरूकता फैलाने के लिए चार पोषण प्रचार रथ रवाना किए गए. ये रथ आने वाले दिनों में गांव-गांव जाकर लोगों को पोषण और स्वच्छता से जुड़ी जानकारी देंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि इन प्रयासों से समुदाय स्तर पर सकारात्मक बदलाव आएगा.

सेविकाओं को दिशा-निर्देश

आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को इस बार विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं. तय कैलेंडर के मुताबिक उन्हें कार्यशालाएं, सामुदायिक बैठकें और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने हैं. इस वर्ष की थीम महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर केंद्रित है. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि सेविकाओं की सक्रिय भागीदारी से ही अभियान सफल हो पाएगा.

समुदाय की भागीदारी

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, किशोर बालिकाएं और स्थानीय लोग शामिल हुए. बच्चों ने केंद्र में उपलब्ध नई सुविधाओं का आनंद लिया और उत्साहित नजर आए. स्थानीय लोगों ने कहा कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चों के विकास और महिलाओं की जागरूकता में मदद मिलेगी.

एक महीने तक चलेगा अभियान

पोषण माह 2025 के तहत 30 दिनों तक जिलेभर में कार्यक्रम होंगे. इसमें पौष्टिक आहार पर परिचर्चा, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच, एनीमिया और कुपोषण पर जागरूकता, साथ ही सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं. प्रशासन को उम्मीद है कि इस अभियान से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में ठोस परिणाम मिलेंगे.

मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों और महिलाओं को पोषण तथा शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा. पोषण माह 2025 के दौरान हमारा प्रयास रहेगा कि हर समुदाय तक स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश पहुंचे.-मंजूनाथ भजंत्री, उपायुक्त रांची

मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत और पोषण माह का आगाज रांची जिले में बच्चों और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा की नई पहल के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि समुदाय कितना जुड़ता है और सेविकाएं किस हद तक इसे जमीनी स्तर पर लागू करती हैं.

