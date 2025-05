ETV Bharat / state

भारत-पाकिस्तान तनाव: उत्तराखंड में मॉक ड्रिल की तैयारी, देहरादून में शाम 4 बजे बजेंगे 9 सायरन - MOCK DRILL IN UTTARAKHAND

मॉक ड्रिल ( फाइल फोटो- SDRF )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 6, 2025 at 4:10 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 5:00 PM IST 2 Min Read

देहरादून: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद युद्ध की आशंका बनी हुई है. जिसके चलते भारत सरकार 7 मई को देशभर के 244 सिविल डिफेंस जिलों में मॉक ड्रिल करने जा रही है. इसी कड़ी में देहरादून जिले में भी 7 मई की शाम 4 बजे मॉक ड्रिल की जाएगी. जिसकी तैयारियों में देहरादून जिला प्रशासन जुटा हुआ है. वहीं, देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि सिविल डिफेंस जिलों में मॉक ड्रिल किए जाने को लेकर सभी विभागों के साथ बैठक की जा रही है. ऐसे में शाम को स्थिति और जगह के साथ ही रिसोर्सेस व टीम को एनालाइज कर लिया जाएगा. साथ ही बताया कि 7 मई को नगर निगम क्षेत्र में मॉक अभ्यास किया जाएगा. ताकि, एजेंसी, विभागों के अधिकारी अलर्ट रहें. इसके साथ ही सिविल सोसायटी के लोग भी इसके प्रति जागरूक हो कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है और जब अलार्म, संदेश या कोई ट्रांसमिशन प्रशासन की तरफ से दिया जाता है तो उस दौरान उनका क्या करना है? इसकी जानकारी दी जाएगी.

Last Updated : May 6, 2025 at 5:00 PM IST