मॉक ड्रिल: उदयपुर के एमबी अस्पताल में लगी भीषण आग, मरीजों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला

आग बुझाती दमकल ( ETV Bharat Udaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 9, 2025 at 4:54 PM IST 2 Min Read

उदयपुर: जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में अग्निकांड के बाद प्रदेश के सभी अस्पतालों में राज्य सरकार के निर्देश पर मॉक ड्रिल कर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली जा रही है. इसी कड़ी में गुरुवार को उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी अस्पताल में जिला प्रशासन के निर्देश पर मॉक ड्रिल हुई. जिला प्रशासन की सूचना के बाद एमबी हॉस्पिटल, दमकल विभाग और नागरिक शिक्षा विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी विंग के चौथे फ्लोर पर आग लगने की सूचना पर मरीजों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया. मौके पर नगर निगम की तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को काबू करने का अभ्यास किया. हॉस्पिटल में कुछ देर तक अफरा-तफरी मचने के बाद माहौल शांत हुआ. इस मॉक ड्रिल के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर जितेन्द्र ओझा ने बताया कि हॉस्पिटल में फायर फाइटर सिस्टम की जांच की गई. अस्पताल के साथ-साथ अन्य विभागों की टीमें सही समय पर पहुंच गई.