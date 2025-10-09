मॉक ड्रिल: उदयपुर के एमबी अस्पताल में लगी भीषण आग, मरीजों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला
एमबी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग के चौथे फ्लोर आग लगने के हालातों और इससे निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई.
Published : October 9, 2025 at 4:54 PM IST
उदयपुर: जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में अग्निकांड के बाद प्रदेश के सभी अस्पतालों में राज्य सरकार के निर्देश पर मॉक ड्रिल कर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली जा रही है. इसी कड़ी में गुरुवार को उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी अस्पताल में जिला प्रशासन के निर्देश पर मॉक ड्रिल हुई.
जिला प्रशासन की सूचना के बाद एमबी हॉस्पिटल, दमकल विभाग और नागरिक शिक्षा विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी विंग के चौथे फ्लोर पर आग लगने की सूचना पर मरीजों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया. मौके पर नगर निगम की तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को काबू करने का अभ्यास किया. हॉस्पिटल में कुछ देर तक अफरा-तफरी मचने के बाद माहौल शांत हुआ. इस मॉक ड्रिल के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर जितेन्द्र ओझा ने बताया कि हॉस्पिटल में फायर फाइटर सिस्टम की जांच की गई. अस्पताल के साथ-साथ अन्य विभागों की टीमें सही समय पर पहुंच गई.
इस दौरान अस्पताल में कुछ कमियां भी नजर आई. उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर में उपकरण कम हैं. यहां पर लगे स्टाफ ट्रेंड भी नहीं हैं. नगर निगम के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है कि वह अस्पताल के फायर स्टाफ को ट्रेंड करे. ताकि अगर किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना होती है, तो समय रहते लोगों की जान बचाई जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग और फायर डिपार्टमेंट की टीमों ने सही समय पर मौके पर पहुंचकर मरीजों को बाहर निकाला. हॉस्पिटल टीम को इस बात की जानकारी दी कि अगर कोई घटना होती है, तो वह अपने आप को बचाने के साथ मरीज को समय रहते अस्पताल के बाहर कैसे निकालें.