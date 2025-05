ETV Bharat / state

ताजमहल में घुसे दो आतंकी! सुरक्षाकर्मियों ने यूं दबोचा, एक घंटे तक चली मॉक ड्रिल में सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया - SECURITY CHECK TAJ MAHAL

मॉक ड्रिल के दौरान दो आतंकियों को दबोचा गया. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 9, 2025 at 11:26 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 11:46 PM IST 2 Min Read

आगरा: भारत और पाकिस्तान के बीच बने माहौल के बीच शुक्रवार देर शाम ताजमहल पर मॉक ड्रिल की गई. करीब एक घंटे तक मॉक ड्रिल चली. जिसमें सीआईएसएफ, ताज सुरक्षा पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाई और ताजमहल में छिपे दो आतंकी दबोच लिए. इस मॉक ड्रिल में ताजमहल के विभिन्न हिस्सों में सिक्योरिटी चेक भी की गई. जिसमें सीआईएसएफ जवान, बीडीडीएस, डॉग स्कवायर, सीआईडबल्यू, ताज सुरक्षा पुलिस और पर्यटन थाना पुलिस के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे. देश में बने हालात को लेकर आगरा में ताजमहल, वायुसेना स्टेशन और अन्य स्थानों की सुरक्षा बढा दी गई है. ताज सुरक्षा के सभी नौ बैरियर पर ताज सुरक्षा के जवान चेकिंग कर रहे हैं. जिसमें हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है. ताजमहल में मॉकड्रिल. (Photo Credit; ETV Bharat)

मॉक ड्रिल के तहत इसी बीच शुक्रवार देर शाम करीब 6:40 बजे ताजमहल पर यमुना की तरफ दशहरा घाट से दो आतंकियों ने हमला कर दिया. जिस पर यमुना की तरफ से सीआईएसएफ के जवानों को घायल करके ताजमहल में घुसे आतंकियों को दबोच लिया. दोनों आतंकी बेसमेंट एरिया की तरफ गए थे. सीआईएसएफ क्यूआरटी, बीडीएस टीम, डॉग स्कवायड, सीआईडब्ल्यू, आगरा पुलिस, राज्य बीडीडीएस, फायर सर्विस, एएसआई के कर्मचारी मॉक ड्रिल में शामिल हुए. मॉक ड्रिल में ब्लैक आउट की ब्रीफिंग की गई. मॉक ड्रिल में ब्लैक आउट की ब्रीफिंग . (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें कि पहलगाम के आतंकी हमला के बदले में बीते दिनों भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया. भारत की सशस्त्र सेनाओं ने पाकिस्तान में खूब तबाही मचाई. जिसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में गरमाहट आ गई है. भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई.

