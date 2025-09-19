मॉक ड्रिल: शिवदासपुरा में रेलवे कोच पर चढ़ा दूसरा डिब्बा, टीमों ने तत्परता से किया राहत-बचाव कार्य
शुक्रवार को जयपुर के नजदीक रेलवे हादसे की मॉक ड्रिल में राहत-बचाव कार्यों का सफल अभ्यास हुआ.
Published : September 19, 2025 at 6:06 PM IST
चाकसू (जयपुर): रेलवे हादसों की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और राहत-बचाव कार्यों की तैयारियों का आकलन करने के मकसद से शुक्रवार को शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की गई . इस अभ्यास का मकसद आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और त्वरित बचाव कार्यों को परखना था. मॉक ड्रिल के तहत एक बड़े रेल हादसे का नजारा तैयार किया गया, जिसमें दिखाया गया कि एक कोच के ऊपर दूसरा कोच चढ़ गया है. इस दुर्घटना के बाद घटनास्थल के पास आग भी लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
राहत दलों ने दिखाई तत्परता: हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और शिवदासपुरा थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे. इसके साथ ही दमकल विभाग, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और सिविल डिफेंस की टीमें भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं. टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, दमकल विभाग की सहायता से आग पर भी समय रहते काबू पा लिया गया. यह सब उस मॉकड्रिल का हिस्सा था, जो रेलवे प्रशासन की ओर से सतर्कता की जांच करने के लिए की गई थी.
शिवदासपुरा एसएचओ सुरेंद्र सैनी ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का मकसद आपात स्थिति में समन्वय, त्वरित कार्रवाई और उपलब्ध संसाधनों की उपयोगिता का आकलन करना था. इस अभ्यास के जरिए विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल और समय पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता को परखा गया. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के मॉक अभ्यास समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं, ताकि वास्तविक आपदा की स्थिति में बेहतर और प्रभावी तरीके से राहत और बचाव कार्य किया जा सके.