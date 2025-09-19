ETV Bharat / state

मॉक ड्रिल: शिवदासपुरा में रेलवे कोच पर चढ़ा दूसरा डिब्बा, टीमों ने तत्परता से किया राहत-बचाव कार्य

चाकसू (जयपुर): रेलवे हादसों की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और राहत-बचाव कार्यों की तैयारियों का आकलन करने के मकसद से शुक्रवार को शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की गई . इस अभ्यास का मकसद आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और त्वरित बचाव कार्यों को परखना था. मॉक ड्रिल के तहत एक बड़े रेल हादसे का नजारा तैयार किया गया, जिसमें दिखाया गया कि एक कोच के ऊपर दूसरा कोच चढ़ गया है. इस दुर्घटना के बाद घटनास्थल के पास आग भी लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

राहत दलों ने दिखाई तत्परता: हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और शिवदासपुरा थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे. इसके साथ ही दमकल विभाग, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और सिविल डिफेंस की टीमें भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं. टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, दमकल विभाग की सहायता से आग पर भी समय रहते काबू पा लिया गया. यह सब उस मॉकड्रिल का हिस्सा था, जो रेलवे प्रशासन की ओर से सतर्कता की जांच करने के लिए की गई थी.