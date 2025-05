ETV Bharat / state

भोपाल में हवाई हमले का सिक्योरिटी टेस्ट, सायरन बजते ही 12 मिनट तक अंधेरे में डूबा शहर - BHOPAL BLACKOUT

रेड अलर्ट का सायरन बजते ही रुक गई राजधानी ( ETV Bharat )

Published : May 7, 2025 at 11:52 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 11:58 PM IST

भोपाल: पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार आतंकवादियों को लेकर मुखर हो गई है. आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है. पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को नेस्तनाबूंद करने के लिए सेना ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पीओके (Pakistan Occupied Kashmir) के अलग-अलग 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक की. जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है. वहीं, पाकिस्तान में की गई इस एयर स्ट्राइक ने दोनों ही देशों के बीच चल रहे तनाव को भी बढ़ा दिया है. ऐसे में भारत सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है. इसी तारतम्य में देश के 244 शहरों में ब्लैक आउट का आव्हान किया गया था. भोपाल में लोगों ने किया ब्लैक आउट का समर्थन

रात 7.30 बजे रेड अलर्ट का सायरन बजते ही पूरा भोपाल शहर अंधेरे में डूब गया. प्रशासन ने पहले से ही नागरिकों से ब्लैक आउट का समर्थन करने की अपील की थी. लोगों को उनके घर, दुकान या अन्य संस्थानों की लाइट बंद करने का आव्हान किया गया था. साथ ही वाहन चालकों से भी ब्लैक आउट के 12 मिनट के दौरान वाहनों को रोक कर उनकी लाइट बंद करने की अपील की गई थी. जिसका शहर के नागरिकों ने भरपूर पालन किया. शहर की सड़कें ब्लैक आउट के दौरान अंधेरे में डूबी थी. वाहन ट्रैफिक सिग्नल पर रुक गए थे. ट्रैफिक सिग्नल भले ही बंद था, लेकिन इसमें ब्लैक आउट को लेकर एनाउंसमेंट किया जा रहा था. 12 मिनट तक अंधेरा में डूबा रहा भोपाल शहर (ETV Bharat)

दरअसल ब्लैक आउट नागरिकों और देश के संसाधनों की रक्षा करने के लिए एक रणनीति है. जिसमें किसी भी क्षेत्र में बिजली, रोशनी या प्रकाश स्त्रोतों को बंद कर दिया जाता है. जिससे युद्ध या हवाई हमले की स्थिति में दुश्मन अपने लक्ष्य की सटीक पहचान न कर सकें और उसे निशाना साधने में मुश्किल हो. यह खासतौर पर रात के समय प्रभावी होता है. ब्लैक आउट सैन्य ठिकानों, कारखानों, रेलवे स्टेशन व अन्य संसाधनों को दुश्मनों के निशाने से बचाने के लिए किया जाता है. इससे नागरिकों और उनके आवासीय क्षेत्रों को भी हवाई हमलों से बचाने में मदद मिलती है.

संवेदनशीलता के आधार पर भोपाल कैटेगिरी 2 का शहर

सेना की अधिसूचना के अनुसार, देश के अलग-अलग राज्यों के जिलों को 3 कैटेगिरी में बांटा गया है. कैटेगिरी 1 में नई दिल्ली, बड़ोदरा, सूरत, मुंबई, तारापुर, काकरापार, उरण, तारणपुर, तालचेर, रावत-भाट्टा, कलपक्कम और बुलंद शहर शामिल है. वहीं, कैटेगिरी 2 में मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी शामिल है. बता दें कि, भोपाल में सेना की इंफेंट्री और सीआरपीएफ की बटालियन के साथ भेल जैसी महारत्न कंपनियां हैं. जबलपुर में भारतीय सेना की बड़ी छावनी, आर्डिनेंस फैक्ट्री और अन्य सैन्य ईकाईयां हैं. इसी तरह इंदौर में कमांडो ट्रेनिंग सेंटर और बीएसएफ की फायरिंग रेंज है. जबकि ग्वालियर में आर्मी का बड़ा बेस है. एयर फोर्स स्टेशन भी है. यहां एक समय में 40 से अधिक फाइटर प्लेन तैनात रहते हैं. वहीं कटनी में आर्डिनेंस फैक्ट्री और आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है.

