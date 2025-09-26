ETV Bharat / state

जयपुर सेंट्रल जेल : एक बार फिर बंदियों के पास मिले मोबाइल, कमिश्नर बोले- एसआईटी करेगी जांच

नहीं थम रहा सिलसिला. जयपुर की सेंट्रल जेल में सितंबर महीने में मोबाइल मिलने के करीब 17 मामले आए सामने.

Jaipur Central Jail
जयपुर सेंट्रल जेल (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2025 at 12:21 PM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला लगातार जारी है. जेल प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे आकस्मिक तलाशी अभियान में लगातार मोबाइल मिल रहे हैं. अब गुरुवार को चलाए गए तलाशी अभियान में चार बंदियों के पास मोबाइल मिलने की जानकारी सामने आई है. जबकि दो मोबाइल लावारिस पड़े मिले. इस महीने में जेल से मोबाइल मिलने के 16-17 मामले सामने आ चुके हैं. पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ का कहना है कि जेल से मोबाइल मिलने के सभी मामलों कि जांच गांधीनगर एसीपी के नेतृत्व में एक एसआईटी करेगी, जो इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करने में जुटी है.

चार वार्ड में चलाया गया तलाशी अभियान : जयपुर के लालकोठी थाना प्रभारी प्रकाश राम ने बताया कि जेल प्रहरी राजन मीणा की रिपोर्ट पर शुक्रवार को एक मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें बताया गया कि 25 सितंबर को दिन में कारापाल राजेश डूकिया के नेतृत्व में जेल के वार्ड नंबर 3, 5 और 6 में आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान वार्ड 3 के बैरक दो में बंदी दानिश मोहम्मद के पास मोबाइल मिला. वार्ड 6 में एक मोबाइल लावारिस मिला. जबकि वार्ड पांच में बंदी गोगराज गढ़वाल, रोहिताश और ब्रह्मस्वरूप के पास मोबाइल और सिम मिली है. वहीं, वार्ड नंबर 11 में भी तलाशी के दौरान एक मोबाइल लावारिस मिला है.

बीजू जॉर्ज जोसफ, कमिश्नर, जयपुर, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : जयपुर सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान में मिले 6 मोबाइल, तीन मुकदमे दर्ज

गांधीनगर एसीपी के नेतृत्व में बने एसआईटी : जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ का कहना है कि जेल में मोबाइल मिलने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. केवल सितंबर महीने में जेल से मोबाइल मिलने के 16-17 मामले सामने आ चुके हैं. इसे ध्यान में रखते हुए गांधीनगर एसीपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो जेल में मोबाइल मिलने के मामलों की जांच कर इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करेंगे.

बाल सुधार गृह में भी मिले मोबाइल : कमिश्नर का कहना है कि जेल में मोबाइल मिलने की घटनाओं के बाद बाल सुधार गृह में भी आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान करीब 15 मोबाइल मिले हैं. इनमें एंड्रॉइड मोबाइल भी शामिल है. वे बताते हैं कि मोबाइल के जरिए बाल अपचारी न केवल बाहरी दुनिया से जुड़े रहते हैं, बल्कि आपराधिक नेटवर्क से भी उनका संपर्क रहता है. जेल और बाल सुधार गृह में मोबाइल पहुंचने के संबंध में जांच जारी है.

