जयपुर सेंट्रल जेल : एक बार फिर बंदियों के पास मिले मोबाइल, कमिश्नर बोले- एसआईटी करेगी जांच

जयपुर: राजधानी जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला लगातार जारी है. जेल प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे आकस्मिक तलाशी अभियान में लगातार मोबाइल मिल रहे हैं. अब गुरुवार को चलाए गए तलाशी अभियान में चार बंदियों के पास मोबाइल मिलने की जानकारी सामने आई है. जबकि दो मोबाइल लावारिस पड़े मिले. इस महीने में जेल से मोबाइल मिलने के 16-17 मामले सामने आ चुके हैं. पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ का कहना है कि जेल से मोबाइल मिलने के सभी मामलों कि जांच गांधीनगर एसीपी के नेतृत्व में एक एसआईटी करेगी, जो इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करने में जुटी है.

चार वार्ड में चलाया गया तलाशी अभियान : जयपुर के लालकोठी थाना प्रभारी प्रकाश राम ने बताया कि जेल प्रहरी राजन मीणा की रिपोर्ट पर शुक्रवार को एक मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें बताया गया कि 25 सितंबर को दिन में कारापाल राजेश डूकिया के नेतृत्व में जेल के वार्ड नंबर 3, 5 और 6 में आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान वार्ड 3 के बैरक दो में बंदी दानिश मोहम्मद के पास मोबाइल मिला. वार्ड 6 में एक मोबाइल लावारिस मिला. जबकि वार्ड पांच में बंदी गोगराज गढ़वाल, रोहिताश और ब्रह्मस्वरूप के पास मोबाइल और सिम मिली है. वहीं, वार्ड नंबर 11 में भी तलाशी के दौरान एक मोबाइल लावारिस मिला है.