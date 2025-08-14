गोरखपुर: फिल्म 'गजनी' में जिस तरह आमिर खान चीजों और लोगों को याद रखने के लिए अपने शरीर और सिर पर टैटू गुदवाता था. कुछ इसी तरह गोरखपुर में एक अपराधी ने भी किया है. हालांकि इस अपराधी को आमिर खान की तरह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसने यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने के लिए अपने सीने पर 'GANGSTER UP' गुदवाया है.

22 साल की उम्र में पांचवी बार जेलः दरअसल, चार बार जेल जा चुके गोविंद उर्फ रुद्रा गौंड (22) गोरखपुर की जीआरपी ने एक बार फिर मोबाइल चोरी के बड़े खेप के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के दौरान जब पुलिस उसे मीडिया के सामने पेश कर रही थी तो अचानक से उसके शर्ट की बटन सीने के स्थान पर खुल गई. इस दौरान सीने पर जो कुछ लिखा दिखा वह हैरान करने वाला था. रुद्रा गौंड अपने सीने पर लिखवा रखा था कि "गैंगस्टर य़ूपी". जब इस बारे में पुलिस और मीडिया ने गोविंद उर्फ रूद्रा से पूछा तो उसने कहा कि वह अपने लक्ष्य को कभी भूलूं नहीं, इसलिए अपने सीने पर इसे लिखवा लिया. वह एक दिन जिला ही नहीं प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है. गोविंद उर्फ रुद्रा गौंड ट्रेन में लूट के कई मामलों में फरार था.

लूट के लिए बना रखा है गिरोहः जीआरपी के सीओ विनोद कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों को डंडा मार कर ट्रेन में आए दिन मोबाइल और पर्स छीनने की घटना सामने आ रही थी. जिसकी रोकथाम के लिए स्पेशल टीम बनाए गई. इस जांच के दौरान गोविंद उर्फ रुद्रा गौंड का नाम सामने आया था. रुद्रा मूल रूप से संत कबीर नगर जिले के बेलौली गांव का रहने वाला है. रुद्रा आउटर पर ट्रेन में लूट की घटना को गिरोह बनाकर अंजाम देता रहा है. जीआरपी को 11 अगस्त को इसके बारे में जानकारी मिली. इसके बाद मुखबिर की सूचना पर छावनी रेलवे स्टेशन के पास जब मोबाइल लूटने पहुंचा तो पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. रुद्रा के पास से चोरी के तीन मोबाइल और तमंचा बरामद हुआ है.

डंडा मार कर यात्रियों से छीन लेता है मोबाइलः सीओ ने बताया कि पूछताछ में रुद्रा ने बताया कि वह ट्रेन के खिड़कियों पर बैठे यात्रियों को डंडा मार के मोबाइल छीन लेता है और उसे बेच देता है. रुद्रा के खिलाफ लूट के विभिन्न केस अलग-अलग थानों में दर्ज है. रुद्रा अपने जिले में अपराध नहीं करता है. जिले से बाहर जाकर अपराध करता है, यही वजह है कि सबसे अधिक मामले गोरखपुर जीआरपी में दर्ज हैं. गैंगस्टर ने बताया कि वह कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर को अपना ठिकाना बना रखा है. उसका भाई संत कबीर नगर में खेती किसानी करता है. वह अपनी मां के साथ किराए के घर में गोरखपुर में रहता है. यहीं से गिरोह बनाकर अपना काम करता है. जिसका नाम उसने गैंगस्टर गैंग रख रखा है. उसके गैंग में तीन और सदस्य हैं.

इसे भी पढ़ें- महंगे शौक के लिए चोर बन गईं 4 सहेलियां; खुद के ही घर से चुराए कीमती जेवरात, सच सामने आया तो परिवार रह गया हैरान