ETV Bharat / state

गोरखपुर में गजनी रिटर्न; यूपी का सबसे बड़ा गैंगेस्टर बनना न भूले, इसलिए सीने पर लिखवाया GANGSTER UP - GANGSTER UP

गोरखपुर जीआरपी ने चोरी की मोबाइल और तमंचे के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल, गिरोह बनाकर

Etv Bharat
गोरखपुर जीआरपी ने मोबाइल चोर गिरफ्तार. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 1:48 PM IST

3 Min Read

गोरखपुर: फिल्म 'गजनी' में जिस तरह आमिर खान चीजों और लोगों को याद रखने के लिए अपने शरीर और सिर पर टैटू गुदवाता था. कुछ इसी तरह गोरखपुर में एक अपराधी ने भी किया है. हालांकि इस अपराधी को आमिर खान की तरह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसने यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने के लिए अपने सीने पर 'GANGSTER UP' गुदवाया है.

22 साल की उम्र में पांचवी बार जेलः दरअसल, चार बार जेल जा चुके गोविंद उर्फ रुद्रा गौंड (22) गोरखपुर की जीआरपी ने एक बार फिर मोबाइल चोरी के बड़े खेप के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के दौरान जब पुलिस उसे मीडिया के सामने पेश कर रही थी तो अचानक से उसके शर्ट की बटन सीने के स्थान पर खुल गई. इस दौरान सीने पर जो कुछ लिखा दिखा वह हैरान करने वाला था. रुद्रा गौंड अपने सीने पर लिखवा रखा था कि "गैंगस्टर य़ूपी". जब इस बारे में पुलिस और मीडिया ने गोविंद उर्फ रूद्रा से पूछा तो उसने कहा कि वह अपने लक्ष्य को कभी भूलूं नहीं, इसलिए अपने सीने पर इसे लिखवा लिया. वह एक दिन जिला ही नहीं प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है. गोविंद उर्फ रुद्रा गौंड ट्रेन में लूट के कई मामलों में फरार था.

लूट के लिए बना रखा है गिरोहः जीआरपी के सीओ विनोद कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों को डंडा मार कर ट्रेन में आए दिन मोबाइल और पर्स छीनने की घटना सामने आ रही थी. जिसकी रोकथाम के लिए स्पेशल टीम बनाए गई. इस जांच के दौरान गोविंद उर्फ रुद्रा गौंड का नाम सामने आया था. रुद्रा मूल रूप से संत कबीर नगर जिले के बेलौली गांव का रहने वाला है. रुद्रा आउटर पर ट्रेन में लूट की घटना को गिरोह बनाकर अंजाम देता रहा है. जीआरपी को 11 अगस्त को इसके बारे में जानकारी मिली. इसके बाद मुखबिर की सूचना पर छावनी रेलवे स्टेशन के पास जब मोबाइल लूटने पहुंचा तो पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. रुद्रा के पास से चोरी के तीन मोबाइल और तमंचा बरामद हुआ है.

डंडा मार कर यात्रियों से छीन लेता है मोबाइलः सीओ ने बताया कि पूछताछ में रुद्रा ने बताया कि वह ट्रेन के खिड़कियों पर बैठे यात्रियों को डंडा मार के मोबाइल छीन लेता है और उसे बेच देता है. रुद्रा के खिलाफ लूट के विभिन्न केस अलग-अलग थानों में दर्ज है. रुद्रा अपने जिले में अपराध नहीं करता है. जिले से बाहर जाकर अपराध करता है, यही वजह है कि सबसे अधिक मामले गोरखपुर जीआरपी में दर्ज हैं. गैंगस्टर ने बताया कि वह कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर को अपना ठिकाना बना रखा है. उसका भाई संत कबीर नगर में खेती किसानी करता है. वह अपनी मां के साथ किराए के घर में गोरखपुर में रहता है. यहीं से गिरोह बनाकर अपना काम करता है. जिसका नाम उसने गैंगस्टर गैंग रख रखा है. उसके गैंग में तीन और सदस्य हैं.

इसे भी पढ़ें- महंगे शौक के लिए चोर बन गईं 4 सहेलियां; खुद के ही घर से चुराए कीमती जेवरात, सच सामने आया तो परिवार रह गया हैरान

गोरखपुर: फिल्म 'गजनी' में जिस तरह आमिर खान चीजों और लोगों को याद रखने के लिए अपने शरीर और सिर पर टैटू गुदवाता था. कुछ इसी तरह गोरखपुर में एक अपराधी ने भी किया है. हालांकि इस अपराधी को आमिर खान की तरह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसने यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनने के लिए अपने सीने पर 'GANGSTER UP' गुदवाया है.

22 साल की उम्र में पांचवी बार जेलः दरअसल, चार बार जेल जा चुके गोविंद उर्फ रुद्रा गौंड (22) गोरखपुर की जीआरपी ने एक बार फिर मोबाइल चोरी के बड़े खेप के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के दौरान जब पुलिस उसे मीडिया के सामने पेश कर रही थी तो अचानक से उसके शर्ट की बटन सीने के स्थान पर खुल गई. इस दौरान सीने पर जो कुछ लिखा दिखा वह हैरान करने वाला था. रुद्रा गौंड अपने सीने पर लिखवा रखा था कि "गैंगस्टर य़ूपी". जब इस बारे में पुलिस और मीडिया ने गोविंद उर्फ रूद्रा से पूछा तो उसने कहा कि वह अपने लक्ष्य को कभी भूलूं नहीं, इसलिए अपने सीने पर इसे लिखवा लिया. वह एक दिन जिला ही नहीं प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है. गोविंद उर्फ रुद्रा गौंड ट्रेन में लूट के कई मामलों में फरार था.

लूट के लिए बना रखा है गिरोहः जीआरपी के सीओ विनोद कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों को डंडा मार कर ट्रेन में आए दिन मोबाइल और पर्स छीनने की घटना सामने आ रही थी. जिसकी रोकथाम के लिए स्पेशल टीम बनाए गई. इस जांच के दौरान गोविंद उर्फ रुद्रा गौंड का नाम सामने आया था. रुद्रा मूल रूप से संत कबीर नगर जिले के बेलौली गांव का रहने वाला है. रुद्रा आउटर पर ट्रेन में लूट की घटना को गिरोह बनाकर अंजाम देता रहा है. जीआरपी को 11 अगस्त को इसके बारे में जानकारी मिली. इसके बाद मुखबिर की सूचना पर छावनी रेलवे स्टेशन के पास जब मोबाइल लूटने पहुंचा तो पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया. रुद्रा के पास से चोरी के तीन मोबाइल और तमंचा बरामद हुआ है.

डंडा मार कर यात्रियों से छीन लेता है मोबाइलः सीओ ने बताया कि पूछताछ में रुद्रा ने बताया कि वह ट्रेन के खिड़कियों पर बैठे यात्रियों को डंडा मार के मोबाइल छीन लेता है और उसे बेच देता है. रुद्रा के खिलाफ लूट के विभिन्न केस अलग-अलग थानों में दर्ज है. रुद्रा अपने जिले में अपराध नहीं करता है. जिले से बाहर जाकर अपराध करता है, यही वजह है कि सबसे अधिक मामले गोरखपुर जीआरपी में दर्ज हैं. गैंगस्टर ने बताया कि वह कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर को अपना ठिकाना बना रखा है. उसका भाई संत कबीर नगर में खेती किसानी करता है. वह अपनी मां के साथ किराए के घर में गोरखपुर में रहता है. यहीं से गिरोह बनाकर अपना काम करता है. जिसका नाम उसने गैंगस्टर गैंग रख रखा है. उसके गैंग में तीन और सदस्य हैं.

इसे भी पढ़ें- महंगे शौक के लिए चोर बन गईं 4 सहेलियां; खुद के ही घर से चुराए कीमती जेवरात, सच सामने आया तो परिवार रह गया हैरान

For All Latest Updates

TAGGED:

GORAKHPUR NEWSGHAZNI RETURNS IN GORAKHPURGANGSTER UP WRITTEN ON CHESTगोरखपुर मोबाइल चोर गिरफ्तारGANGSTER UP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.