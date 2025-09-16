ETV Bharat / state

सेंट्रल जेल से बंदियों ने बनाए वीडियो, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, 8 के खिलाफ केस

जयपुर : जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध का मामला सामने आया है. सेंट्रल जेल में बंद बंदियों ने वीडियो बनाकर बाहर भेजे. एक यूजर ने सोशल मफिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर दिए. इन चार वीडियो में आठ बंदियों के चेहरे भी साफ दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में सर्च अभियान चलाया गया तो बंदियों के पास एक मोबाइल मिला है. अब जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है.

दो दिन पहले वायरल हुए थे वीडियो : लालकोठी थानाधिकारी रामप्रकाश विश्नोई ने मंगलवार को बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल प्रशासन से मिली रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इस रिपोर्ट में बताया गया कि 14 सितंबर, 2025 को जयपुर की सेंट्रल जेल से जुड़ा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा था. इंस्टाग्राम पर जगदीप पहलवान 777 नाम की आईडी से चार वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जिनमें आठ विचाराधीन बंदियों के चेहरे दिख रहे हैं.