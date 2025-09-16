सेंट्रल जेल से बंदियों ने बनाए वीडियो, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, 8 के खिलाफ केस
सेंट्रल जेल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया. इसके बाद बंदियों की तलाशी में फोन बरामद हुआ है.
Published : September 16, 2025 at 12:50 PM IST
जयपुर : जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध का मामला सामने आया है. सेंट्रल जेल में बंद बंदियों ने वीडियो बनाकर बाहर भेजे. एक यूजर ने सोशल मफिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर दिए. इन चार वीडियो में आठ बंदियों के चेहरे भी साफ दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में सर्च अभियान चलाया गया तो बंदियों के पास एक मोबाइल मिला है. अब जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है.
दो दिन पहले वायरल हुए थे वीडियो : लालकोठी थानाधिकारी रामप्रकाश विश्नोई ने मंगलवार को बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल प्रशासन से मिली रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. इस रिपोर्ट में बताया गया कि 14 सितंबर, 2025 को जयपुर की सेंट्रल जेल से जुड़ा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा था. इंस्टाग्राम पर जगदीप पहलवान 777 नाम की आईडी से चार वीडियो पोस्ट किए गए हैं, जिनमें आठ विचाराधीन बंदियों के चेहरे दिख रहे हैं.
उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन बंदी निखिल, रवींद्र उर्फ रवि, देशराज, प्रमोद, अंकित, राकेश, आकाश और मनीष के खिलाफ प्रिजनर्स एक्ट और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन की ओर से जब इन आठ बंदियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो निखिल के पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है. अंदेशा जताया जा रहा है कि बंदी के पास जो मोबाइल मिला है, उसी से वीडियो बनाकर बाहर भेजे गए होंगे. थानाधिकारी ने बताया कि पूरे मामले को लेकर जांच और अनुसंधान जारी है.