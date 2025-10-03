ETV Bharat / state

अलवर सेंट्रल जेल में दो कैदियों से मिले मोबाइल और सिम, प्रशासन अलर्ट

अलवर सेंट्रल जेल ( ETV Bharat Alwar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 3, 2025 at 11:32 AM IST 2 Min Read