अलवर सेंट्रल जेल में दो कैदियों से मिले मोबाइल और सिम, प्रशासन अलर्ट

अलवर सेंट्रल जेल में औचक निरिक्षण के दौरान दो बंदियों के पास से मोबाइल और सिम मिले.

Alwar Central Jail
अलवर सेंट्रल जेल (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2025 at 11:32 AM IST

अलवर: प्रदेश की जेलों में कैदियों के पास अवैध रूप से मोबाइल मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा. अब सेंट्रल जेल अलवर में औचक निरीक्षण के दौरान दो कैदियों के पास मोबाइल और सिम कार्ड मिलने से हड़कंप मच गया. दोनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया. इसकी जांच की जा रही है.

कोतवाली थाने के उप निरीक्षक रोहित कुमार ने बताया कि कारागृह अधीक्षक के निर्देशन पर जेल परिसर में औचक निरीक्षण किया गया. वार्ड संख्या 3 में ड्यूटी स्टाफ की मौजूदगी में तलाशी में विचाराधीन बंदी अजय खोरी के बिस्तर से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ. अन्य बंदी यशपाल उर्फ छुटिया के पास से टूटा सिमकार्ड मिला. मोबाइल और सिम जब्त कर दोनों बंदियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया.

एसआई रोहित ने बताया कि अनुसंधान कर रहे हैं कि इन मोबाइल व सिम से बंदी अवैध गतिविधि में लिप्त तो नहीं थे. जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. समय-समय पर जेल में औचक निरीक्षण कर तलाशी लेते हैं.

पहले भी हुई बरामदगी: उप निरीक्षक रोहित ने बताया कि पहले भी जेल परिसर में ऐसी घटनाएं हो चुकी है. इस प्रकरण में अनुसंधान के दौरान जांच की जा रही है कि जेल में अवैध रूप से मोबाइल और सिम किस तरीके से पहुंच रहे हैं. इसमें किनकी संलिप्तता रही.

