जयपुर सेंट्रल जेल में बंदी ने गड्ढा खोद दबा रखा मोबाइल फोन, तलाशी के दौरान आया पकड़ में, मामला दर्ज

जयपुर: जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जेल में एक बार फिर से मोबाइल फोन बरामद हुआ है. बंदी ने शौचालय के पास जमीन में मोबाइल फोन और इयर फोन गाड रखा था. बंदी की निशानादेही पर जेल प्रशासन ने मोबाइल और इयर फोन बरामद किया है. बंदी के खिलाफ जयपुर के लाल कोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार को सौंपी गई है.

लाल कोठी थाने के सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार के मुताबिक सेंट्रल जेल के जेल प्रहरी मुनेश गुर्जर ने सोमवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जेल में सघन तलाशी अभियान चलाया गया था. जेल अधीक्षक के नेतृत्व में वार्ड नंबर 4 में जेल अस्पताल में अचानक सघन तलाशी के दौरान उपचार लेने आए बंदी आनंदीलाल उर्फ नंदलाल की तलाशी ली गई. सख्ती से पूछताछ करने पर बंदी ने मोबाइल फोन होना बताया. बंदी के बताए अनुसार जेल अस्पताल के पीछे बने शौचालय के पास जमीन में गड़ा हुआ एक मोबाइल फोन और एक इयर फोन बरामद हुआ. बंदी के खिलाफ राजस्थान प्रिजन्स एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया.