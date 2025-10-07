ETV Bharat / state

जयपुर सेंट्रल जेल में बंदी ने गड्ढा खोद दबा रखा मोबाइल फोन, तलाशी के दौरान आया पकड़ में, मामला दर्ज

जयपुर सेंट्रल जेल में तलाशी अभियान के दौरान एक बंदी की निशानदेही पर मोबाइल फोन और इयर फोन बरामद किया गया है.

Published : October 7, 2025 at 6:53 PM IST

जयपुर: जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. जेल में एक बार फिर से मोबाइल फोन बरामद हुआ है. बंदी ने शौचालय के पास जमीन में मोबाइल फोन और इयर फोन गाड रखा था. बंदी की निशानादेही पर जेल प्रशासन ने मोबाइल और इयर फोन बरामद किया है. बंदी के खिलाफ जयपुर के लाल कोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार को सौंपी गई है.

लाल कोठी थाने के सहायक उप निरीक्षक मुकेश कुमार के मुताबिक सेंट्रल जेल के जेल प्रहरी मुनेश गुर्जर ने सोमवार को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जेल में सघन तलाशी अभियान चलाया गया था. जेल अधीक्षक के नेतृत्व में वार्ड नंबर 4 में जेल अस्पताल में अचानक सघन तलाशी के दौरान उपचार लेने आए बंदी आनंदीलाल उर्फ नंदलाल की तलाशी ली गई. सख्ती से पूछताछ करने पर बंदी ने मोबाइल फोन होना बताया. बंदी के बताए अनुसार जेल अस्पताल के पीछे बने शौचालय के पास जमीन में गड़ा हुआ एक मोबाइल फोन और एक इयर फोन बरामद हुआ. बंदी के खिलाफ राजस्थान प्रिजन्स एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया.

पिछले दिनों जेल डीजी ने भी गंभीरता दिखाते हुए जेल अधिकारियों-कर्मचारियों को सस्पेंड करके जेल में मिलने वाले मोबाइल फोन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त आदेश दिए थे. जेल डीजी ने निर्देश जारी किए थे कि जेल में प्रतिबंधित सामान मिलने पर जेल प्रभारी की जिम्मेदारी मानी जाएगी. पिछले दिनों जेल से कई बार धमकियां मिलने के मामले सामने आ चुके हैं. मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं को जेल में बंद कैदियों की ओर से धमकियां दी जा चुकी हैं.

