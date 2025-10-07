ETV Bharat / state

श्यालावास जेल में काम नहीं करेगा मोबाइल नेटवर्क, टीएचसीबीएस टॉवर लगाने का काम शुरू

इस अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली का उद्देश्य जेल के अंदर से अवैध मोबाइल कॉलिंग, इंटरनेट कॉलिंग और बाहरी आपराधिक नेटवर्क से संपर्क को पूरी तरह रोकना है. जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि इस परियोजना के तहत पहले सिविल वर्क का काम किया जाएगा. जिसमें टॉवर की नींव और आवश्यक ढांचा तैयार किया जाएगा. इसके बाद टावर पर मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदाताओं के सिग्नल-ब्लॉकिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे.

जयपुरः राजस्थान की एकमात्र विशिष्ट केंद्रीय कारागृह श्यालावास (दौसा) में अब मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा. जेल से कोई बंदी बाहर कॉल नहीं कर पाएगा. इस जेल में मंगलवार से टावर फॉर हॉर्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम (टीएचसीबीएस) टावर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है.

कैसे काम करती है यह तकनीकः यह प्रणाली विभिन्न मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क फ्रीक्वेंसी को नियंत्रित कर जेल परिसर के भीतर कॉल और डेटा ट्रांसमिशन को प्रभावी रूप से ब्लॉक करेगी. इससे जेल के अंदर मोबाइल फोन का कोई भी दुरुपयोग या नेटवर्क सिग्नल प्राप्त करना संभव नहीं रहेगा. इस कार्रवाई में लगभग 3 से 4 माह का समय लगेगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की पहल पर यह तकनीक जेलों में अपराध और बाहरी नेटवर्क के गठजोड़ को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

बंदियों का बाहरी अपराधियों से खत्म होगा गठजोड़ः अक्सर देखा गया है कि कैदी चोरी-छिपे मोबाइल का उपयोग कर बाहरी अपराधियों से संपर्क बनाए रखते हैं. इससे गंभीर अपराधों की साजिशें जेल के अंदर से ही संचालित होती हैं. अब टीएचसीबीएस प्रणाली के सक्रिय होने से ऐसे सभी प्रयासों पर सख्ती से अंकुश लगेगा. जेल अधीक्षक पारस जांगिड़ ने बताया कि यह तकनीकी प्रणाली न केवल सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि कारागार प्रशासन को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और जवाबदेह बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.