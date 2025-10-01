ETV Bharat / state

जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल, वार्ड नंबर चार से बरामद, मुकदमा दर्ज

जयपुर: राजधानी जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल में एक बार फिर से मोबाइल बरामद होने का मामला सामने आया है. जेल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे आकस्मिक तलाशी अभियान में वार्ड नंबर चार से मोबाइल और सिम कार्ड लावारिस हालात में मिले हैं. इस बरामदगी के बाद जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. मुकदमा दर्ज, जांच एएसआई को सौंपी गई: लालकोठी थानाधिकारी प्रकाश राम ने बताया कि जेल प्रशासन की ओर से मोबाइल मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया है. महिला प्रहरी संतरा गियाड़ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर 2025 को दोपहर में केंद्रीय कारागार के वार्ड नंबर चार में आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया गया. तलाशी के दौरान वार्ड से मोबाइल और सिम बरामद हुए. थानाधिकारी के अनुसार, यह जांच की जा रही है कि मोबाइल जेल तक कैसे पहुंचा और इसका उपयोग कौन कर रहा था. मामले की जांच एएसआई सूरजमल को सौंपी गई है. इसे भी पढ़ें- जेल में पहुंचाए मोबाइल, चार्जर, सिम और तंबाकू, दो जेलकर्मी बर्खास्त, एक निलंबित