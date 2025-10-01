जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल, वार्ड नंबर चार से बरामद, मुकदमा दर्ज
जयपुर सेंट्रल जेल की आकस्मिक तलाशी में मोबाइल और सिम बरामद. लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज.
Published : October 1, 2025 at 12:14 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल में एक बार फिर से मोबाइल बरामद होने का मामला सामने आया है. जेल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे आकस्मिक तलाशी अभियान में वार्ड नंबर चार से मोबाइल और सिम कार्ड लावारिस हालात में मिले हैं. इस बरामदगी के बाद जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है.
मुकदमा दर्ज, जांच एएसआई को सौंपी गई: लालकोठी थानाधिकारी प्रकाश राम ने बताया कि जेल प्रशासन की ओर से मोबाइल मिलने के बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया है. महिला प्रहरी संतरा गियाड़ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर 2025 को दोपहर में केंद्रीय कारागार के वार्ड नंबर चार में आकस्मिक तलाशी अभियान चलाया गया. तलाशी के दौरान वार्ड से मोबाइल और सिम बरामद हुए. थानाधिकारी के अनुसार, यह जांच की जा रही है कि मोबाइल जेल तक कैसे पहुंचा और इसका उपयोग कौन कर रहा था. मामले की जांच एएसआई सूरजमल को सौंपी गई है.
मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी: जयपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है. सितंबर माह में ही मोबाइल बरामद होने की 16-17 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं. बावजूद इसके, लगभग हर दिन तलाशी अभियान में मोबाइल बरामद होने की घटनाएं सामने आ रही हैं.
पुलिस कमिश्नर ने गठित की SIT: पिछले दिनों जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया था कि सितंबर में जेल से मोबाइल बरामदगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. इस गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने गांधीनगर एसीपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है. यह विशेष जांच टीम लगातार निगरानी और जांच कर रही है, ताकि जेल में मोबाइल पहुंचने की कड़ी का पता लगाया जा सके और इसमें शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय की जा सके.