जयपुर: राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल और सिम मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है. अब एक बार फिर जेल में मोबाइल और सिम मिलने से हड़कंप मच गया. जेल में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल और सिम लावारिस हालत में मिले हैं. इस संबंध में जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है. जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. लालकोठी थानाधिकारी बन्नालाल ने गुरुवार को बताया कि जेल अधीक्षक की ओर से मिले पत्र के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर की गई है. जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

तलाशी अभियान के बीच लावारिस मिला मोबाइल: उन्होंने बताया कि 27 अगस्त को जेल प्रशासन की ओर से सघन तलाशी अभियान चलाया गया था. इस दौरान दो नंबर वार्ड के बैरक नंबर 2 में टॉयलेट के पास एक सिल्वर कलर का छोटा कीपेड मोबाइल और सिम मिली है. इस पर जेल कर्मचारियों ने उच्चाधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी. जेल अधीक्षक कार्यालय से जारी पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया. जिसकी जांच हेड कांस्टेबल जुगल किशोर को सौंपी गई है.

सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालेगी पुलिस: उन्होंने बताया कि यह फोन किस बंदी का है और सिम किसके नाम पर जारी हुई है. इसे लेकर अनुसंधान किया जा रहा है. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि यह मोबाइल और सिम किसी बंदी के पास थी. जेल में सर्च अभियान की जानकारी मिलने पर बंदी ने मोबाइल और सिम टॉयलेट के पास फेंक दी होगी. उन्होंने बताया कि जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जाएंगे.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले: प्रदेश की जेलों से कई बार बदमाशों द्वारा रंगदारी के लिए धमकीभरे कॉल करने के मामले सामने आते रहे हैं. इसके साथ ही जेल से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकीभरा कॉल करने का मामला भी सामने आया था. दरअसल, यह पहला मौका नहीं है. जब सेंट्रल जेल में मोबाइल और सिम मिली हो. इससे पहले भी कई बार तलाशी के दौरान जेल में मोबाइल और सिम मिल चुकी है. जेलकर्मियों की मिलीभगत का संदेह होने पर कई बार कर्मचारियों पर गाज भी गिर चुकी है.