पेमेंट ऐप की तकनीकी खामी से 40 करोड़ की ठगी, गुरुग्राम पुलिस ने पकड़े 6 शातिर आरोपी

गुरुग्राम पुलिस ने पेमेंट ऐप की खामी का फायदा उठाकर 40 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 8करोड़ रुपये फ्रीज किए.

Mobikwik Fraud in Gurugram
Mobikwik Fraud in Gurugram (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 17, 2025 at 8:22 AM IST

3 Min Read
गुरुग्राम: पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा करते हुए पेमेंट ऐप में तकनीकी खामी का फायदा उठाकर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ पंजीकृत व्यापारियों ने जानबूझकर एप की खामी का दुरुपयोग किया और असफल ट्रांजैक्शनों को सफल दिखाकर अपने बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए. इस फर्जीवाड़े के चलते कंपनी को करीब 40 करोड़ 22 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. शिकायत मिलते ही सेक्टर-53 पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

2,500 बैंक खातों पर कार्रवाई, 8 करोड़ रुपये किए फ्रीज: जांच में पता चला कि इस धोखाधड़ी में हजारों बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया. गुरुग्राम पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए करीब 2,500 बैंक खातों को ब्लॉक करवा दिया और उनमें से आठ करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया. कंपनी की ओर से की गई शिकायत में यह भी बताया गया कि तकनीकी खामी के कारण फर्जी लेन-देन सफल दिखाए जा रहे थे, भले ही खाते में बैलेंस न हो या पासवर्ड गलत हो. इसी खामी का फायदा उठाकर आरोपियों ने लगातार ट्रांजैक्शन कर कंपनी को भारी चूना लगाया.

Mobikwik एप की तकनीकी खामी से 40 करोड़ की ठगी (Etv Bharat)

छह आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही गहन पूछताछ: गुरुग्राम पुलिस ने छापेमारी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें मेवात निवासी रेहान, पलवल का मोहम्मद सकील, नूंह निवासी वकार यूनुस, वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद अंसार शामिल हैं. गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार ने बताया कि "पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ऐप में इतनी गंभीर तकनीकी खामी थी कि गलत पासवर्ड डालने पर भी लेन-देन सफल हो रहा था. आरोपियों को जैसे ही इस खामी की जानकारी मिली, इन्होंने इसका दुरुपयोग शुरू कर दिया."

न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी: गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस अब अन्य आरोपियों और लाभार्थियों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस प्रवक्ता का मानना है कि "इस मामले में धोखाधड़ी की कुल राशि अभी और बढ़ सकती है. पुलिस की साइबर टीम पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है और इस फ्रॉड से जुड़े हर व्यक्ति को कानूनी शिकंजे में लाने की तैयारी में है."

