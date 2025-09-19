ETV Bharat / state

सूट-सलवार पहनकर भतीजी को परेशान कर रहे शोहदे को सबक सिखाने निकले चाचा, मुंह से दुपट्टा हटा तो भीड़ ने कर दी जमकर धुनाई

कानपुर में चोर समझकर युवक को भीड़ ने बुरी तरह पीटा, पहचान बताने पर भी नहीं माने, 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

victim family
युवक की पिटाई करती भीड़. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read
कानपुर: यूपी में चोरों की अफवाह के चलते आए दिन लोग किसी न किसी अनजान व्यक्ति को पकड़ कर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. अफवाहों से पागल हुई भीड़ बेकसूर लोगों पर अपनी भड़ास निकालने में लगे हैं. इसी बीच कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर लोग हैरान होने के साथ हंस भी रहे हैं.

दरअसल, कानपुर साउथ के नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले पीड़ित युवक के भाई का परिवार रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मसवानपुर स्थित फैक्ट्री के पास रहता था. परिवार में उसकी मां, भाभी और भतीजी हैं. परिजनों ने बताया कि युवक की भतीजी को इलाके के ही रहने वाला एक लड़का परेशान करता था. जैसे ही इसकी जानकारी चाचा को हुई तो वह भतीजी के साथ छेड़खानी करने वाले शोहदे को सबक सिखाने के लिए भतीजी का सलवार सूट पहनकर पीछा करने लगा. चाचा खुद के चेहरे को दुपट्टे से छुपा रखा था. इस बीच संदेह होने पर जब लोगों ने उससे दुपट्टा हटाने को कहा. दुपट्टा हटाते ही लोग आक्रोशित हो गए और चोर समझकर युवक को पकड़कर पीटने लगे. इतना ही नहीं बेकाबू भीड़ ने युवक के हाथ पैर बांधकर पूरे मोहल्ले में घुमाया भी.

एडीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि मसवानपुर में एक युवक को महिला के वेश में पकड़ा गया है. सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया. जानकारी करने पर पता चला कि युवक मसवनापुर का ही रहने वाला है. युवक के भाई का परिवार मवानपुर में रहता था. युवक को शक था कि उसकी भतीजी के पीछे को लड़का पड़ा है, जिसकी रेकी कर रहा था. पीड़ित युवक के बयान पर पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि मामला सही पाया गया. इस दौरान स्कूल से भाई के बेटे को वापस लेकर घर आ रही भतीजी ने जब चाचा को पीटते हुए देखा तो उसने बचाने की कोशिश की. इसके साथही उसने बताया कि वह उसके चाचा हैं, लेकिन लेकिन भीड़ सुनने को तैयार ही नहीं हुई बल्कि उसके साथ भी अभद्रता शुरू कर दी.

एडीसीपी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और युवक को उपचार के लिए कल्याणपुर सीएचसी में भर्ती कराया. पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर चार नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. एडीसीपी ने लोगों से अपील की है कि चोर समझकर किसी के साथ मारपीट न करें, बल्कि पुलिस को सूचना दें. ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पीड़ित ने बताया कि वह पहले मस्वानपुर में रहते थे लेकिन अब नौबस्ता में रह रहे हैं, उन्हें कोई पहचान न सके इसलिए उन्होंने महिला का वेश लिया था.

