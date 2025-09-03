ETV Bharat / state

फतेहपुर में मनरेगा मजदूरी में घोटाला, 55 लाख रुपये का गबन का खुलासा, 10 अधिकारी-कर्मचारियों पर केस दर्ज - PM HOUSING WAGE SCAM

सोथर ब्लाक की सरकंडी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के मजदूरी में हुआ है घोटाला, ग्राम्य विकास आयुक्त लखनऊ कर रहे जांच

प्रतीकात्मक फोटो. (Etv Bharat)
फतेहपुरः जिले में मनरेगा मजदूरी में घोटाला सामने आया है. मनरेगा मजदूरी में घपला करने वाले 10 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ असोथर थाने में केस दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई सीडीओ पवन कुमार मीना द्वारा तीन माह पहले पीडी डीआरडीए द्वारा कराई गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई है.

असोथर ब्लाक की सरकंडी ग्राम सभा में 2023-24 में हुए पीएम आवास के मजदूरी घोटाले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई है. सीडीओ पवन कुमार मीना के निर्देश पर बीडीओ राहुल मिश्र ने मनरेगा मजदूरी में घपलेबाजी को आधार बना कर 10 अफसर व कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराया है. जिससे हड़कम्प मच गया है. अन्य क्षेत्र के अधिकारियों व कर्मचारियों में खलबली मची हुई है.

सीडीओ पवन कुमार मुताबिक, असोथर ब्लाक की सरकंडी पंचायत में अब भी ग्राम्य विकास आयुक्त लखनऊ द्वारा 1630 पीएम आवास में भ्रष्टचार की जांच की जा रही है, जो अभी लंबित है. दो दिन पहले भी ग्राम सभा में करोड़ों के हेरफेर की शिकायत डीएम रविंद्र सिंह से ग्रामीणों द्वारा की गई थी. जिसमें जांच के लिए कमेटी गठन की कार्रवाई भी प्रचलित है.

सीडीओ के आदेश पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत सरकंडी, असोथर ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मंजूर 709 आवासों की मजदूरी में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ. लाभार्थियों के खातों में भुगतान भेजने के बजाय रकम अलग-अलग लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई. शुरुआती जांच में 20 लाभार्थियों की मजदूरी रकम 1.36 लाख रुपये फर्जी खातों में पाई गई, जबकि कुल घोटाला लगभग 55,46,326 रुपये तक पहुंच गया है.

सीडीओ पवन कुमार मीना ने बताया कि पंचायत सहायक पूनम देवी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी विपिन कुमार, लेखाकार सूर्य प्रकाश, कंप्यूटर आपरेटर प्रकाश सिंह, शिवम व राम प्रकाश, पंचायत सचिव धर्मकीर्ति व जितेंद्रनाथ, जूनियर इंजीनियर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखंड नरेंद्र गुप्ता और अजय प्रताप के खिलाफ असोथर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी.

