MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट: सरगुजा में 5 साल में 5 लाख लोगों को मिला मुफ्त इलाज
मोबाइल मेडिकल यूनिट ने जिला और मेडिकल कॉलेज का भार काफी हद तक कम कर दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 18, 2025 at 11:12 AM IST
सरगुजा: जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा का सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है. मेडिकल यूनिट से दवाएं दी जा रही हैं और टेस्ट भी किए जा रहे हैं. मोबाइल मेडिकल यूनिट का फायदा यह है कि बीते वर्षों में शहर के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अन्य शासकीय अस्पतालों का भार इस मेडिकल यूनिट ने कम कर दिया है.
MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट: खास करके जब मौसमी बुखार का मौसम आता है तब शासकीय अस्पतालों में इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है की भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरी प्रशासन विभाग के तहत एक ऐसी योजना शुरू की जिसके बाद से नगर निगम, नगर पंचायत के माध्यम से शहर के लोगों को घर पहुंच जांच, दवाई व इलाज की सेवा मिलने लगी.
यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके कारण बस्ती में रहने वाले गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मिल पा रहा है. मरीजों को बार-बार जिला अस्पताल या अन्य अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता. रैंडमली ये वाहन अलग-अलग क्षेत्र में रहते हैं और लोग इसमें जाकर अपनी जांच और इलाज करा लेते हैं. इस योजना के संचालन के लिए प्रदेश से एक मॉनिटरिंग टीम काम करती है और उनके अधिकारी जिले में भी वाहनों की मॉनिटरिंग करते हैं: डीएन कश्यप, नगर निगम आयुक्त
शहर और पंचायत में मिल रही मरीजों को सेवा: सरगुजा जिले की बात करें तो यहां नगर निगम अंबिकापुर, नगर पंचायत लखनपुर और नगर पंचायत सीतापुर में यह सुविधा शुरू है. इस प्रकार पूरे प्रदेश में जितने भी नगरी निकाय क्षेत्र हैं वहां भी आपको मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा मिल जाएगी. सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से अलग एक स्वतंत्र यूनिट शुरू कर दी जिसमें शहरी लोगों का इलाज संभव हो पा रहा है. जबकि स्वास्थ्य विभाग के तहत उनके अस्पताल और पूरी टीम लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे ही रही है. यह मोबाइल मेडिकल यूनिट का फार्मूला बेहतर है, क्योंकि यह गाड़ी चलती फिरती है और आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्र में जा सकती है.
40 प्रकार के टेस्ट की सुविधा मौजूद: इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में 40 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं. जिसमें 28 प्रकार के टेस्ट तत्काल यूनिट में ही कर लिए जाते हैं. 12 प्रकार के टेस्ट की जांच बाहर भेजी जाती है. बाहर भेजी जाने वाले टेस्ट की रिपोर्ट दो दिन बाद प्राप्त हो जाती है. जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट की कुल संख्या 7 है जिनमें 5 वाहन अंबिकापुर शहर के लिए हैं 1 सीतापुर शहर के लिए और 1 लखनपुर शहर में संचालित किया जा रहा है.
