ETV Bharat / state

MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट: सरगुजा में 5 साल में 5 लाख लोगों को मिला मुफ्त इलाज

MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट: खास करके जब मौसमी बुखार का मौसम आता है तब शासकीय अस्पतालों में इतनी भीड़ उमड़ पड़ती है की भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरी प्रशासन विभाग के तहत एक ऐसी योजना शुरू की जिसके बाद से नगर निगम, नगर पंचायत के माध्यम से शहर के लोगों को घर पहुंच जांच, दवाई व इलाज की सेवा मिलने लगी.

सरगुजा: जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा का सीधा फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है. मेडिकल यूनिट से दवाएं दी जा रही हैं और टेस्ट भी किए जा रहे हैं. मोबाइल मेडिकल यूनिट का फायदा यह है कि बीते वर्षों में शहर के जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अन्य शासकीय अस्पतालों का भार इस मेडिकल यूनिट ने कम कर दिया है.

MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट (ETV Bharat)

यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके कारण बस्ती में रहने वाले गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मिल पा रहा है. मरीजों को बार-बार जिला अस्पताल या अन्य अस्पतालों में नहीं जाना पड़ता. रैंडमली ये वाहन अलग-अलग क्षेत्र में रहते हैं और लोग इसमें जाकर अपनी जांच और इलाज करा लेते हैं. इस योजना के संचालन के लिए प्रदेश से एक मॉनिटरिंग टीम काम करती है और उनके अधिकारी जिले में भी वाहनों की मॉनिटरिंग करते हैं: डीएन कश्यप, नगर निगम आयुक्त

मोबाइल मेडिकल यूनिट एक बस में बनाई गई है. यह एक ऐसी बस है, जिसमें पैथोलॉजी, दवा वितरण कक्ष और ओपीडी भी होता है. बस में एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैथोलॉजिस्ट के साथ फॉर्मासिस्ट भी होता है. शहर के मोहल्ले में प्रतिदिन यह बस खड़ी होती है और मरीज वहां जाकर ओपीडी में डॉक्टर को अपनी समस्या बताते हैं. वहीं पर पैथोलॉजी में मरीज का टेस्ट भी कर लिया जाता है. बीमारी का पता चलने पर डॉक्टर मरीज को दवा लिख देते हैं. मोबाइल मेडिकल यूनिट में ही मौजूद फॉर्मासिस्ट डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा मरीजों को दे देते हैं. बड़ी बात यह है कि इस पूरी सेवा के लिए मरीजों को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता. अब जरुरतमंद लोग अपने मोहल्ले में ही इलाज करा पाते हैं. गंभीर बीमारी डायग्नोस होने पर मरीजों को उच्च संस्थानों में रेफर किया जाता है, लेकिन ज्यादातर बीमारियां जो सामान्य है उनका इलाज यही पर होता है.

शहर और पंचायत में मिल रही मरीजों को सेवा: सरगुजा जिले की बात करें तो यहां नगर निगम अंबिकापुर, नगर पंचायत लखनपुर और नगर पंचायत सीतापुर में यह सुविधा शुरू है. इस प्रकार पूरे प्रदेश में जितने भी नगरी निकाय क्षेत्र हैं वहां भी आपको मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा मिल जाएगी. सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से अलग एक स्वतंत्र यूनिट शुरू कर दी जिसमें शहरी लोगों का इलाज संभव हो पा रहा है. जबकि स्वास्थ्य विभाग के तहत उनके अस्पताल और पूरी टीम लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे ही रही है. यह मोबाइल मेडिकल यूनिट का फार्मूला बेहतर है, क्योंकि यह गाड़ी चलती फिरती है और आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्र में जा सकती है.

MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट (ETV Bharat)

MMU मोबाइल मेडिकल यूनिट (ETV Bharat)

इस योजना ने स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों का भार कम कर दिया है. इस बात का पता मोबाइल मेडिकल यूनिट के आंकड़ों से चलता है. वर्ष 2021 के नवंबर महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश भर में मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया था. तब से सितंबर 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो अंबिकापुर शहर में 6076 कैंप इस यूनिट ने किए हैं. जिसमें 4 लाख 10 हजार 256 मरीज का इलाज किया गया. इसी प्रकार सीतापुर नगर पंचायत में 799 कैंप किए गए. जिनमें 40 हजार 910 मरीजों का इलाज किया गया. लखनपुर नगर पंचायत में 771 कैंप में 40 हजार 165 मरीज का उपचार किया गया. सरगुजा जिले की बात करें तो इन 5 वर्षों में 7646 कैंप मोबाइल मेडिकल यूनिट ने किए हैं. जिनमें चार लाख 91 हजार 331 मरीजों का उपचार किया गया.

40 प्रकार के टेस्ट की सुविधा मौजूद: इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में 40 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं. जिसमें 28 प्रकार के टेस्ट तत्काल यूनिट में ही कर लिए जाते हैं. 12 प्रकार के टेस्ट की जांच बाहर भेजी जाती है. बाहर भेजी जाने वाले टेस्ट की रिपोर्ट दो दिन बाद प्राप्त हो जाती है. जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट की कुल संख्या 7 है जिनमें 5 वाहन अंबिकापुर शहर के लिए हैं 1 सीतापुर शहर के लिए और 1 लखनपुर शहर में संचालित किया जा रहा है.

रियलिटी चेक: क्या दाई-दीदी क्लीनिक से महिलाओं को मिल रही सुविधा?

REALITY CHECK: जमीनी स्तर पर मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना नजर आई फिट

मोबाइल मेडिकल यूनिट में इलाज की व्यवस्था देखने पहुंचे आयुक्त

बलरामपुर दौरे पर प्रभारी मंत्री शिव डहरिया, सीएम बघेल के बलरामपुर दौरे की तैयारियों का लिया जायजा