MLC राधा चरण साह के बेटे को पटना हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

पटना उच्च न्यायालय ने कन्हैया प्रसाद को जमानत दे दी है. साथ ही कई शर्त भी लगाया है. पढ़ें पूरी खबर.

PATNA HIGH COURT
पटना उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 8:10 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट ने एमएलसी राधा चरण साह के पुत्र कन्हैया प्रसाद को अवैध बालू खनन मामले में शर्तों के साथ जमानत दे दी. जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने मामले पर सुनवाई के बाद अपने 40 पन्ने के आदेश में जमानत दी. कोर्ट ने आवेदक को नियमित रूप से और समय पर विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष उपस्थित होने और मामले के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय के साथ सहयोग करने को कहा है. साथ ही जमानत अवधि के दौरान देश नहीं छोड़ने और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमा करने का आदेश दिया है.

मिली है सशर्त जमानत : इसके अलावा जेल से बाहर आने के समय ईडी को अपना मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने और उसे हर समय चालू रखने को कहा गया है. कोर्ट ने ईडी को बताये बिना बंद या बदलने से मना किया है. साथ ही कहा है कि आवेदक अपना पता बदलते हैं, तो ईडी के साथ-साथ कोर्ट को भी सूचित करना होगा. जमानत अवधि के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होने के शर्त पर जमानत दिया गया है.

15 माह जेल में रहे : उच्च न्यायालय ने कन्हैया प्रसाद को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन पक्ष के गवाहों से संपर्क साधने और बातचीत करने का प्रयास नहीं करने का आदेश दिया है. कहा है कि आवेदक के गैर-मौजूदगी की स्थिति में और केस के शीघ्र निष्पादन में बाधा उत्पन्न करने पर दी गई जमानत को रद्द होगी. बता दें कि कन्हैया प्रसाद 18 सितम्बर 2023 से 15 मई 2024 और फिर 19 फरवरी से अब तक करीब 15 माह जेल में रहे.

ध्वनि प्रदूषण को लेकर मांगा जवाब : वहीं दूसरी तरफ, पटना हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिये आदेशों का पूरी तरह अनुपालन नहीं करने पर पटना जिला के सभी एसडीओ से जवाब मांगा है. जस्टिस राजीव रॉय ने सुरेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ये निर्देश राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों सहित एसएसपी और एसपी को दिया है.

'भारी जुर्माना लगायें' : कोर्ट ने सभी को अपने जिलों को वायु एवं ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देश को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने सभी पुलिस स्टेशनों को दिशा निर्देश पर उठाए गए कदमों के बारे में पूरा रिपोर्ट बोर्ड को भेजने का निर्देश दिया था. यही नहीं, उनके अधिकार क्षेत्र में निर्धारित डेसिबल स्तर पर डीजे बजाना सुनिश्चित करें. जो निर्धारित डेसिबल से ज्यादा पर डीजे बजाते हैं उनपर कानून के तहत भारी जुर्माना लगायें.

कोर्ट ने कहा था कि सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी यह भी सुनिश्चित करें कि अस्पताल, कॉलेज और स्कूल के आसपास 'नो हॉर्न जोन' बनाया जाएं. सार्वजनिक संबोधन प्रणाली, नगर निगम के वाहनों के माध्यम से नियमित सूचना प्रसारित करें कि लोग वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के महत्व को समझें. कोर्ट ने जिला के सभी वरीय अधिकारियों को दिशा निर्देश का पालन करने के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देने का निर्देश दिया है.

'पुलिसकर्मी शिकायतों को दर्ज करें' : बता दें कि इस याचिका की सुनवाई के दौरान सहयोग करने के लिए कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता अजय को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. सरकारी अधिवक्ता प्रशांत प्रताप को सरकारी पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को यह सुनिश्चित करने को कहा फोन नंबर 112 पर पुलिसकर्मी शिकायतों को दर्ज करें. आम लोगों को इस व्यवस्था से काफी सुविधा होगी.

DM-SSP करें जांच : कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया है कि वे इस मामले की जांच करें और सुनिश्चित करें कि बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देश को गंभीरता से लें. कोर्ट ने कहा कि उन्हें यह समझना होगा कि ध्वनि व वायु प्रदूषण राजधानी के नागरिकों, विशेषकर वृद्धों, शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर भारी असर डालता है.

