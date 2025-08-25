ETV Bharat / state

सदन के बाहर तख्ती-बैनर के साथ सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विधायकों का प्रदर्शन!

मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन के बाहर सत्ताधारी और विपक्षी दलों के विधायकों ने प्रदर्शन किया.

MLAs of ruling and opposition parties Protest in Jharkhand Assembly premises in Ranchi
झारखंड विधानसभा परिसर में भाजपा विधायकों का प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2025 at 11:42 AM IST

रांची: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई. इससे पहले सदन के बाहर राजनीतिक हलचल तेज रही. सत्ताधारी और विपक्षी दलों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया.

अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और माले के विधायकों ने संविधान में होने वाले 130वें संशोधन के प्रयासों का विरोध किया. दूसरी ओर पड़ोसी राज्य बिहार में हुए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध किया गया. इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया. सत्तापक्ष की ओर से मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ-साथ कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप इस प्रदर्शन में शामिल रहे. वहीं झामुमो विधायक समीर मोहंती मुखरता के साथ एसआइआर और 130वें संशोधन का विरोध जताया.

वहीं मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने तख्ती बैनर के साथ प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे को उठाया. जिसमें रिम्स-2 को लेकर कांके-नगड़ी में हुए बवाल और सूर्या एनकाउंटर का मामला शामिल है. भाजपा के विधायकों ने कहा कि कांके नगड़ी में आदिवासियों की बेहद उपजाऊ जमीन पर RIMS-2 बनाने की बात कही. साथ ही उसका विरोध कर रहे ग्रामीणों पर पुलिसिया कार्रवाई का भी विरोध करते भाजपा विधायक दिखे. साथ ही सूर्या हांसदा फर्जी एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया.

भाजपा विधायकों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

