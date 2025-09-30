दिल्ली-लखनऊ विमान में विधायक से अभद्रता; एयरपोर्ट पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत, पुलिस जांच में जुटी
लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही सुरक्षाकर्मियों से की शिकायत.
Published : September 30, 2025 at 11:04 PM IST
लखनऊ : दिल्ली से लखनऊ आ रहे विमान में मंगलवार को गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह से अभद्रता करने का मामला सामने आया है. विधायक ने लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही सुरक्षाकर्मियों से यात्री की शिकायत की. इसके बाद उन्होंने आरोपी के खिलाफ सरोजनीनगर थाने पर तहरीर दी है. पुलिस एनसीआर दर्जकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है.
विधायक राकेश प्रताप सिंह ने शिकायत में बताया कि वह एयर इंडिया के विमान संख्या AI 837 से दिल्ली से लखनऊ आ रहे थे. विमान में सीट के बगल में बैठा व्यक्ति जो कि विदेश यात्रा कर आ रहा था. आरोप है कि यात्रा के दौरान वह व्यक्ति लगातार फोन पर तेज आवाज में बात कर रहा था. बातचीत के दौरान गाली गलौज भी कर रहा था.
उनका आरोप है कि सीट के पीछे लेडीज यात्री भी थीं जोकि यात्री समद की बातचीत से काफी परेशान थीं. मेरे व अन्य यात्रियों द्वारा समद को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था, जिसकी शिकायत विमान के क्रू मेम्बरों से की गई. उन लोगों ने समद की सीट चेंज कर दी. इसके बावजूद भी आरोपी यात्री अभद्रता करता रहा. उन्होंने बताया कि लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही सूचना सीआईएसएफ को देने के साथ ही प्रार्थना-पत्र सरोजनीनगर थाने पर दी है. बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 23 जून को अपने तीन बागी विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था.
थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि राकेश प्रताप सिंह की तहरीर पर एनसीआर पंजीकृत कर ली गई है. मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है.
