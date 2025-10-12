बिहार चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका, विभा देवी और प्रकाश वीर ने दिया इस्तीफा
नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली के विधायक प्रकाश वीर ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है.
Published : October 12, 2025 at 12:45 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल के नेताओं का दल बदल लगातार जारी है. इसी क्रम में राजद के दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है. जिसमें नवादा जिले की विधायक विभा देवी और रजौली से प्रकाश वीर शामिल हैं.
विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा: दोनों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंपा है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है. हालांकि विधानसभा सचिवालय की ओर से अभी तक लेटर जारी नहीं हुआ है.
एनडीए नेताओं के संपर्क में दोनों विधायक: राजद के दोनों विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर एनडीए नेताओं के संपर्क में है. जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए के टिकट पर दोनों चुनाव लड़ सकते हैं. गयाजी में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में भी विभा देवी और प्रकाश वीर को एक साथ मंच पर देखा गया था.
इन विधायकों ने भी दिया त्यागपत्र: इससे पहले भी राजद के शिवहर से विधायक चेतन आनंद, भभुआ के राजद विधायक भरत बिंद और मोहनिया की संगीता कुमारी ने इस्तीफा दिया था. कांग्रेस के मुरारी गौतम ने भी इस्तीफा दे दिया है. राजद और कांग्रेस के विधायकों को जदयू और बीजेपी टिकट देगी.
प्रहलाद यादव को लेकर सस्पेंस: इसमें से कई विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2024 में फिर से एनडीए में वापस लौटने और सरकार के विश्वास मत के दौरान समर्थन दिया था. हालांकि सूर्यगढ़ा के राजद विधायक प्रहलाद यादव को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है.
मगध में राजद की बड़ी मुश्किलें: विधानसभा चुनाव में राजद के लिए मगध इलाके में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 2020 विधानसभा चुनाव में मगध के 26 विधानसभा सीटों में से 20 पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी. शाहाबाद के भी 22 विधानसभा सीटों में से 20 पर महागठबंधन ने जीत का परचम लहराया था.
