पटना : बिहार की सियासत में 'जयचंद' शब्द एक बार फिर चर्चा में है. राजद नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर सनसनीखेज ट्वीट किया है. इसमें उन्होंने दावा किया है कि पांच जयचंदों में से एक आज बिहार छोड़कर भागने वाला है.

पटना जंक्शन से भागने की तैयारी : तेज प्रताप ने लिखा कि एक 'जयचंद' अपने पूरे परिवार के साथ पटना जंक्शन से भागने की तैयारी कर चुका है. उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव के वक्त मैदान छोड़कर भागना जनता के साथ कैसा व्यवहार है.

मीडिया और जनता को किया अलर्ट : तेज प्रताप ने मीडिया और जनता को अलर्ट करते हुए कहा कि कोई भी जयचंद उनकी नजरों से बच नहीं सकता. उन्होंने इशारा किया कि पटना एयरपोर्ट, पटना जंक्शन या बस स्टैंड– कहीं से भी ये शख्स बाहर जा सकता है.

भगवान के घर देर है अंधेर नहीं : तेज प्रताप ने कहा कि धीरे-धीरे बाकी बचे जयचंदों का भी चेहरा और चरित्र सामने आएगा. भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. उन्होंने दावा किया कि सबकी पोल खुलने वाली है.

''कोई भी जयचंद मेरी नजरों से बच नहीं सकता है. धीरे धीरे और बचे हुए जयचंदों का भी चेहरा और चरित्र जल्द सामने आएगा. क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. सभी मीडिया बंधु साथियों से कहना है कि अलर्ट मोड पर रहिए ये जयचंद पटना एयरपोर्ट, पटना जंक्शन या बस स्टैंड से भी जाकर भाग सकता है.''- तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे

सियासी गलियारों में चर्चा तेज : तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर तेज प्रताप का इशारा किस नेता की ओर है. विपक्ष भी इस ट्वीट को लेकर सक्रिय हो गया है.

कौन है जयचंद जिसको तेज प्रताप करते हैं टार्गेट? : तेज प्रताप अक्सर यह मानते हैं कि उनके आस-पास ही कुछ लोग ऐसे हैं, जो बाहरी रूप से साथ दिखते हैं लेकिन भीतर से विरोधियों को फायदा पहुंचाते हैं. सीधे नाम लेने से कानूनी और राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता है. इसलिए तेज प्रताप 'जयचंद' का इस्तेमाल करते हैं, ताकि संदेश भी जाए और सनसनी भी बनी रहे.

