यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने सरकार पर लगाए अनदेखी के आरोप, 22 सितंबर को करेंगे सीएम आवास घेराव

यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने सरकार पर विधानसभा की अनदेखी करने का लगाया आरोप, कहा-मेरे दिए प्रस्तावों पर नहीं हो रहा कोई काम

MLA Sanjay Dobhal
यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2025 at 6:48 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में मानसून की बारिश से चारधाम यात्रा चरमराई हुई है. बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है. अभी तक यमुनोत्री धाम की यात्रा सुचारू नहीं हो पाई है. जिससे यात्रा से जुड़े छोटे-बड़े दुकानदार, होटल व्यवसायियों की रोजी-रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है. ऐसे में यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने सरकार पर यमुनोत्री विधानसभा की अनदेखी का आरोप लगाया है. उन्होंने अपनी विधानसभा की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं.

विधायक संजय डोभाल ने सरकार पर लगाया साजिश का आरोप: यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि चारधाम यात्रा सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं की वजह से प्रभावित नहीं हुई है. बल्कि, इसके पीछे सरकार की सुनियोजित साजिश भी है. उन्होंने आरोप लगाया कि मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया और यमुनोत्री रोपवे का काम कछुआ गति से चल रहा है. राजीव गांधी नवोदय विद्यालय दिवारीखोल का काम भी बहुत ही धीमी गति से चल रहा है.

विधायक डोभाल ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान रही यमुनोत्री धाम समेत चारधाम यात्रा जिसमें करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था टिकी है, लेकिन यात्रा सबसे बुरी स्थिति से गुजर रही है. गढ़वाल की आर्थिकी की रीढ़ कही जाने वाली चारधाम यात्रा पूरी तरह से पटरी से उतरी हुई है. यह सब सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से यमुनोत्री की उपेक्षा की जा रही है.

यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल (ETV BHARAT)

यहां आने वाले यात्री उत्तराखंड में जब प्रवेश करते हैं तो उन्हें हर 10 से 20 किलोमीटर पर चेकिंग के नाम पर रोका जाता है और उन्हें परेशान किया जाता है. ताकि, श्रद्धालु यहां से खराब संदेश लेकर जाएं. वहीं, बीते साल यानी 2024 में आपदा के दौरान यमुनोत्री धाम मंदिर परिसर और जानकी चट्टी को काफी नुकसान पहुचा था, लेकिन वहां पर आज तक सुरक्षात्मक कार्य शुरू नहीं किए गए, जो कि षड्यंत्र का हिस्सा है.

इस साल भी करीब 75 दिन पहले आपदा आई. जिसमें यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्यानाचट्टी से यमुनोत्री और खरादी तक सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया है. यमुनोत्री विधानसभा के आम जनमानस को इस वर्षाकाल में आई आपदा ने काफी प्रभावित किया है. काश्तकारों की नगदी फसलों का भी बुरा हाल है. कई लोगों के आवासीय भवनों को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन कहीं भी सुरक्षात्मक और पुनर्निर्माण कार्य सरकार की तरफ से नहीं हो पा रहे हैं.

नशे का कारोबार को लेकर भी घेरा: विधायक संजय डोभाल ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि यमुनोत्री विधानसभा में नशे का कारोबार फल फूल रहा है. पहाड़ के अंतिम छोर के गांव तक पुलिस के संरक्षण में नशा पहुंच रहा है. इस नशे की गिरफ्त में कई युवा आ रहे हैं, लेकिन पुलिस बेगुनाहों को फंसाने का काम कर रही है.

प्रस्तावों को दरकिनार करने का लगाया आरोप: इसी तरह उत्तरकाशी में नौकरशाही पूरी तरह से बेलगाम है. वहां तैनात अधिकारी, विधायकों या अन्य जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रहे हैं. यमुनोत्री विधानसभा का विधायक होने के नाते उनकी ओर से आपदा को लेकर दिए गए प्रस्तावों को दरकिनार कर दिया गया है. जिला योजना निधि से भी उनकी ओर से दिए गए प्रस्तावों पर धन आवंटित नहीं किया जा रहा है.

22 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल: वहीं, यमुनोत्री विधानसभा की अनदेखी किए जाने और अपनी मांगों को लेकर विधायक संजय डोभाल ने 22 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव किए जाने का ऐलान किया है. उनका कहना है कि घेराव क्षेत्रवासियों को साथ लेकर किया जाएगा.

