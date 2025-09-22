ETV Bharat / state

यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने किया सीएम आवास कूच, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया

यमुनोत्री विधानसभा की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सैकड़ों समर्थकों के साथ विधायक संजय डोभाल ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच, पुलिस ने बैरिकेड़िंग लगाकर रोका

MLA Sanjay Dobhal Marched CM Residence
विधायक संजय डोभाल ने किया सीएम आवास कूच (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2025 at 8:44 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 9:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी से नाराज विधायक संजय डोभाल अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच करने निकले, लेकिन पुलिस ने न्यू कैंट रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. करीब डेढ़ सौ किलोमीटर से दूर सुदूरवर्ती इलाकों से राजधानी पहुंचे यमुनोत्री के लोगों को पुलिस ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया. इससे आक्रोशित लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर उपेक्षा का आरोप लगाया. काफी देर बैरिकेडिंग के पास हंगामा होता रहा. जिसके बाद पुलिस ने विधायक संजय डोभाल समेत उनके कई समर्थकों को हिरासत में लिया फिर पुलिस लाइन भेज दिया.

यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने लगाए गंभीर आरोप: यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल का आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास मार्च को विफल बनाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए गए. उन्होंने कहा कि यमुनोत्री विधानसभा से देहरादून आते वक्त उनके काफिले को जगह-जगह रोका गया. उनके समर्थकों को भी पुलिस ने कई स्थानों पर रोक कर देहरादून आने के लिए विलंब कराया. किसी तरह वो अपने समर्थकों के साथ देहरादून पहुंचे. उसके बावजूद मुख्यमंत्री आवास मार्च में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी.

यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने किया सीएम आवास कूच (वीडियो- ETV Bharat)

विधायक डोभाल का कहना है कि उनके विधानसभा क्षेत्र की लगातार अवहेलना की जा रही है. नौकरशाही बेलगाम होकर मनमर्जी पर उतरी हुई है. यमुनोत्री के विकास कार्य सरकार की बेरुखी से सुस्त गति से चल रहे हैं. यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को चेकिंग के नाम पर 12 से 15 जगहों पर रोक कर परेशान किया जाता है, इससे देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के बीच गलत संदेश जा रहा है.

MLA Sanjay Dobhal Marched CM Residence
सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गरजे विधायक संजय डोभाल (फोटो- ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि यमुनोत्री विधानसभा में सड़कों की स्थिति भी दयनीय है. मां यमुनोत्री के मंदिर पर भी अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है. 15 महीने पहले वहां पर आई आपदा की वजह से मंदिर परिसर के आसपास क्षति पहुंची है, लेकिन आज तक वहां सुरक्षात्मक कार्य शुरू तक नहीं किए गए हैं. इस दौरान उन्होंने विधानसभा में सरकार पर व्याप्त भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए.

MLA Sanjay Dobhal Marched CM Residence
पुलिस बल (फोटो- ETV Bharat)

बता दें कि विधायक संजय डोभाल ने सरकार पर यमुनोत्री समेत चारधाम यात्रा की उपेक्षा के साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों की अनदेखी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर 22 सितंबर को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच का ऐलान किया था. जिसके लिए विधायक डोभाल अपने समर्थकों के साथ देहरादून के लिए निकले थे. इससे पहले मसूरी में पुलिस ने रोक दिया था. उस समय उन्हें गलोगी के पास लैंडस्लाइड होने की बात कर रोक दिया गया था. जिस पर विधायक डोभाल और पुलिस के बीच गहमागहमी भी हुई थी.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : September 22, 2025 at 9:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAY DOBHAL CM AWAS KOOCHMLA SANJAY DOBHAL IN DEHRADUNयमुनोत्री विधायक संजय डोभालसंजय डोभाल सीएम आवास कूचYAMUNOTRI MLA SANJAY DOBHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आपदा के जख्मों से कराहा देहरादून, दर्द से सहमी 'जिंदगियां' हुई कैद, रफ्तार पर लगी ब्रेक

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन 'गोल्ड', साइंटिस्ट ने दी गंभीर चेतावनी, जानिये इसका असर

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.