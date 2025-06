ETV Bharat / state

अन्ना स्टाइल में विधायक पहुंचे आंध्र प्रदेश, समरालू आयोजन में देवेंद्र यादव हुए शामिल - MLA PARTICIPATED IN SAMRALU EVENT

अन्ना स्टाइल में विधायक पहुंचे आंध्र प्रदेश ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 3, 2025 at 8:27 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 8:43 AM IST 2 Min Read

भिलाई: भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. जितना वो अपने फिटनेस पर ध्यान देते हैं उतना ही ध्यान उनका पारंपरिक परिधानों पर भी होता है. आयोजन के हिसाब से वो अपने पहनावे को तय करते हैं. मौका आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाले समरालू आयोजन का था लिहाजा विधायक देवेंद्र यादव दक्षिण भारत के पारंपरिक वेश भूषा में भिलाई से श्रीकाकुलम के लिए रवाना हुए. पारंपरिक क्रीम कलर की लुंगी और कुर्ते में देख उनके प्रशंसक भी हैरान हो गए. लुंगी और कुर्ते में वो आंध्र प्रदेश जाने के लिए ट्रेन में बैठे. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनको छोड़ने के लिए स्टेशन आए थे. कांग्रेस विधायक का अन्ना वाला अंदाज: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के मेट्टुरु ग्राम पंचायत में हर तीन साल बाद समरालू आयोजन किया जाता है. इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. भिलाई और दुर्ग में बड़ी संख्या में आंध्र प्रदेश के लोग रहते हैं. लिहाजा समरालू का आयोजन यहां के लोगों के लिए भी खास होता है. समरालू आयोजन में देवी के भव्य रूप की पूजा की जाती है. पूजा में देवी मां से देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की जाती है. भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना के वक्त से बड़ी संख्या में आंध्र प्रदेश के लोग भिलाई में रहते आ रहे हैं. अन्ना स्टाइल में विधायक पहुंचे आंध्र प्रदेश (ETV Bharat)

