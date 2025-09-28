ETV Bharat / state

विधायक भाटी बोले- विकास के नाम पर विनाश ना करे राज्य और केंद्र सरकार

ओरण और गोचर की भूमि को लेकर विरोध जारी है. विधायक भाटी ने इसका कड़ा विरोध किया है.

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 10:58 AM IST

Updated : September 28, 2025 at 12:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर : शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने रेगिस्तान में सोलर के लिए ओरण और गोचर की भूमि देने और पेड़ों की कटाई को विकास के नाम पर विनाश बताया है. उन्होंने मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकार को इसे रोकना होगा. इसके लिए आंदोलन चल रहा है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए. रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए भाटी ने कहा कि विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए. ओरण और गोचर भूमि हमारी विरासत है. गोचर भूमि और ओरण भूमि को सुरक्षित रखना हम सब की जिम्मेदारी है.

उन्होंने कहा कि एक तरफ एक पेड़ मां के नाम के तहत पेड़ लगाए जा रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर मल्टीनेशनल कंपनियां लाखों पेड़ एक साथ काट रही हैं. हमारी ओरन भूमि हमारी आस्था का प्रतीक है, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसकी लाखों हेक्टर भूमि मल्टीनेशनल कंपनियों को दी जा रही है. इस तरह से अगर हमारी गोचर और ओरण भूमि खत्म हुई तो हमारे गांव भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे. यह सब जानते हैं कि जैसलमेर में अब 1 इंच भूमि नहीं बची है.

रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

पढे़ं. गोचर भूमि के लिए आंदोलन होगा तेज, धार्मिक आयोजनों के साथ सोमवार से 'भिक्षा अभियान' शुरू

विकास के नाम पर विनाश न करें सरकार : उन्होंने कहा कि पिछले दिनों वहां धरना हुआ, जिसमें हजारों लोग एकत्र हुए थे. वो खुद भी उसमें शामिल हुए थ. सब की एक ही मांग थी कि जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर के ओरण गोचर भूमि को बचाया जाए. विकास के नाम पर यह विनाश प्रदेश और देश की सरकार बंद करें. उन्होंने सभी को इसमें शामिल होने की अपील की है.

लोकतंत्र में विरोध करना कभी गलत नहीं हो सकता : सोनम वांगचुक के लद्दाख में आंदोलन करने के बाद गिरफ्तार कर जोधपुर शिफ्ट किए जाने पर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि अपनी संपदा और अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को लड़ना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा. यह सब संघर्ष का ही हिस्सा है, लेकिन लेह में इसको लेकर आगजनी और हिंसा हुई है उसका मैं विरोध करता हूं. हालांकि, लोकतंत्र में विरोध करने को गलत नहीं ठहराया जा सकता.

Last Updated : September 28, 2025 at 12:05 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MLA RAVINDRA SINGH BHATIORAN AND GOCHAR LAND FOR SOLARओरण और गोचर की भूमि को लेकर धरनाORAN AND GOCHAR LAND PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शारदीय नवरात्रि का छठा दिन आज: मां कात्यायनी को करना चाहते हैं प्रसन्न? पूजा में जरूर करें ये काम

28 सितंबर 2025 का पंचांग: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, जानें राहुकाल और शुभ पहर

हेल्थ टिप्स: स्ट्रेस या हादसे से किसी भी उम्र में आ सकता है लकवा, उपचार में फिजियोथेरेपी से मिलती है मदद

रामलीला में रियल शादी, स्वयंवर में वरमाला डाल बने जीवनसाथी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.