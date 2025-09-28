ETV Bharat / state

विधायक भाटी बोले- विकास के नाम पर विनाश ना करे राज्य और केंद्र सरकार

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ( ETV Bharat Jodhpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 28, 2025 at 10:58 AM IST | Updated : September 28, 2025 at 12:05 PM IST 2 Min Read

जोधपुर : शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने रेगिस्तान में सोलर के लिए ओरण और गोचर की भूमि देने और पेड़ों की कटाई को विकास के नाम पर विनाश बताया है. उन्होंने मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकार को इसे रोकना होगा. इसके लिए आंदोलन चल रहा है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए. रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए भाटी ने कहा कि विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए. ओरण और गोचर भूमि हमारी विरासत है. गोचर भूमि और ओरण भूमि को सुरक्षित रखना हम सब की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि एक तरफ एक पेड़ मां के नाम के तहत पेड़ लगाए जा रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर मल्टीनेशनल कंपनियां लाखों पेड़ एक साथ काट रही हैं. हमारी ओरन भूमि हमारी आस्था का प्रतीक है, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसकी लाखों हेक्टर भूमि मल्टीनेशनल कंपनियों को दी जा रही है. इस तरह से अगर हमारी गोचर और ओरण भूमि खत्म हुई तो हमारे गांव भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे. यह सब जानते हैं कि जैसलमेर में अब 1 इंच भूमि नहीं बची है. रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

पढे़ं. गोचर भूमि के लिए आंदोलन होगा तेज, धार्मिक आयोजनों के साथ सोमवार से 'भिक्षा अभियान' शुरू विकास के नाम पर विनाश न करें सरकार : उन्होंने कहा कि पिछले दिनों वहां धरना हुआ, जिसमें हजारों लोग एकत्र हुए थे. वो खुद भी उसमें शामिल हुए थ. सब की एक ही मांग थी कि जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर के ओरण गोचर भूमि को बचाया जाए. विकास के नाम पर यह विनाश प्रदेश और देश की सरकार बंद करें. उन्होंने सभी को इसमें शामिल होने की अपील की है. लोकतंत्र में विरोध करना कभी गलत नहीं हो सकता : सोनम वांगचुक के लद्दाख में आंदोलन करने के बाद गिरफ्तार कर जोधपुर शिफ्ट किए जाने पर रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि अपनी संपदा और अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को लड़ना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा. यह सब संघर्ष का ही हिस्सा है, लेकिन लेह में इसको लेकर आगजनी और हिंसा हुई है उसका मैं विरोध करता हूं. हालांकि, लोकतंत्र में विरोध करने को गलत नहीं ठहराया जा सकता.

Last Updated : September 28, 2025 at 12:05 PM IST