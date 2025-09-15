ETV Bharat / state

डोटासरा के स्पीकर को लेकर दिए बयान पर विधायक भाटी ने कहा- राजनीति इतनी निम्न स्तर की कभी नहीं रही

विधायक रविंद्र भाटी ने विधानसभा में कैमरा विवाद पर डोटासरा की टिप्पणियों को राजनीति के निम्न स्तर की संज्ञा दी है.

निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2025 at 8:30 PM IST

जोधपुर: शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा की राजनीति की तासीर कभी इतने निम्न स्तर पर नहीं रही. भाटी ने कहा कि दोनों ही राजनीति में वरिष्ठ नेता हैं, इ​सलिए दोनों को ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए और संयम बरतना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि मातृशक्ति पर अंगुली नहीं उठनी चाहिए. उनका मानना था कि सदन में चाहे 100 कैमरे लगाओ. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रदेश की 8 करोड़ जनता को पता लगना चाहिए कि विधायक सदन में अपनी बात क्या और किस तरह रख रहे हैं?.

विधायक भाटी सोमवार शाम को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि देश के लिए अपना सिर दे देंगे, लेकिन इसे टूटने नहीं देंगे. जो लोग भारत में नेपाल जैसे हालात होने का बयान दे रहे हैं, वह चिंताजनक और दुखद है.

शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: 'जग्गा जासूस' पर सियासी पारा गर्म, भाजपा नेता मुकेश दाधीच का तंज- ऐसा कौन-सा कृत्य छुपाना चाहती हैं महिला विधायक?

पढ़ें: 'हमारी रिकॉर्डिंग देखते हैं विधानसभा स्पीकर', कांग्रेस की महिला विधायकों ने लगाया आरोप

स्टूडेंट राजनीति के दौरान दर्ज मुकदमों में राहत मिलने पर भाटी ने कहा कि जोधपुर की जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है. वर्ष 2019 में निर्दलीय अध्यक्ष के रूप में छात्र राजनीति में सेवा करने का मौका मिला. 2019 से 2022, इन तीन सालों में लाठियां खाई, जेल गए, उसमें दर्ज हुए मुकदमे में हमें राहत मिली. न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है, उन तमाम प्रकरणों में कोर्ट ने आज मुझे बरी किया है. भाटी ने धर्मांतरण कानून पर कहा कि यह पीड़ा पूरे राजस्थान की है. यह बेहद चिंता का विषय है और यह बिल आना चाहिए, किसी भी परिवार के साथ अन्याय ना हो.

बता दें कि जेएनवीयू विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में जब रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीते थे. इसके बाद कई मौकों पर उन्होंने आंदोलन किया. कई बार पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जिसको लेकर कई मामले जोधपुर में दर्ज हुए. ज्यादातर मामले विश्वविद्यालय में छात्र संघर्ष को लेकर आंदोलन के दौरान के हैं, जिनसे उन्हें राहत मिली है.

