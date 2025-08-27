ETV Bharat / state

विधायक रागिनी सिंह ने कोर्ट के फैसले पर लोगों का किया शुक्रिया, कहा - साजिश में शामिल सभी अधिकारी होंगे सलाखों के पीछे - NEERAJ SINGH MURDER CASE

विधायक रागिनी सिंह ने संजीव सिंह को बरी किए जाने के फैसले के बाद खुशी जाहिर की.

विधायक रागिनी सिंह
August 27, 2025

धनबाद: नीरज सिंह हत्याकांड में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह और अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है. संजीव सिंह की पत्नी और वर्तमान में झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने ईटीवी भारत से बात करते हुए खुशी जाहिर की और ईश्वर और कोयलांचल की जनता का शुक्रिया अदा किया.

रागिनी सिंह ने कहा कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, मुझे अदालत पर पूरा भरोसा था. आज नहीं, तो कल हमें न्याय मिलना ही था. आज सत्य की जीत हुई है.

विधायक रागिनी सिंह से बात करते संवाददाता नरेंद्र निषाद

उन्होंने कहा कि हमने जो आठ साल बिताए, वह हम बयां नहीं कर सकते. हमारे जीवन के 8 साल बर्बाद हो गए. जिन्होंने मेरे जीवन के 8 साल बर्बाद किए. जिन अधिकारियों ने अपनी जेबें भरने के लिए गलत तरीके से कलम और कागज का इस्तेमाल किया. जिन्होंने मुझे मामले में फंसाने की साजिश रची. आज के बाद मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि हम केस में शामिल सभी अधिकारियों को उसी जगह पहुंचाएंगे. ताकि आज के बाद किसी बेगुनाह के साथ कुछ गलत न हो.

उन्होंने कहा कि संजीव सिंह की तबीयत बहुत खराब थी. लोगों ने उनका इलाज कराने से रोकने की बहुत कोशिश की. लेकिन मेरी कोशिश थी कि उनका इलाज हो. लोगों को लग रहा था कि अगर इलाज नहीं हुआ तो संजीव सिंह की हालत मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बिगड़ जाएगी. लेकिन हमने लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया. जमानत मिलने के बाद उनका बेहतर तरीके से इलाज हो रहा है. उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा है. आगे भी डॉक्टर उनका इलाज करते रहेंगे. बहुत जल्द वह ठीक होकर लोगों के बीच आएंगे.

रागिनी सिंह ने कहा कि आज गणपति बप्पा ने अपना फैसला सुनाया है. भगवान भी किसी की साजिश देख रहे थे. आज भगवान ने न सिर्फ हमारे घर को, बल्कि समस्त कोयलांचलवासियों को खुशियां दी हैं.

विधायक रागिनी सिंह से बात करते संवाददाता नरेंद्र निषाद

