रांची: नीरज सिंह हत्याकांड में आरोपी बनाये गए पूर्व विधायक संजीव सिंह के बरी होने पर पत्नी और विधायक रागिनी सिंह ने खुशी जाहिर की. वे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही में भाग लेने विधानसभा पहुंची.

मेरे पति को गहरी साजिश के तहत फंसाया गया: रागिनी सिंह

झरिया से बीजेपी विधायक रागिनी सिंह ने मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि एक गहरी साजिश के तहत उनके पति को फंसाया गया था. विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि बुधवार को शुभ गणेश चतुर्थी के दिन अदालत ने उनके पति को निर्दोष करार दिया है. उन्होंने कहा कि साजिश के तहत गलत मामले में उनके पति को फंसाया गया और उन्हें करीब साढ़े आठ साल जेल में गुजारना पड़ा. विधायक रागिनी सिंह ने बताया कि बहुत जल्द उनके पति संजीव सिंह, स्वस्थ होकर जनता के बीच लौटेंगे.

मीडिया से बात करतीं विधायक रागिनी सिंह (Etv Bharat)

मुझे अदालत से न्याय मिला: रागिनी सिंह

पति के निर्दोष साबित होने पर विधायक रागिनी सिंह कई बार भावुक भी हुईं. उन्होंने कहा कि गलत मामले में घसीटकर लंबे दिनों तक उनके पति को जेल में बंद रखा गया, उस समय उनके परिवार पर पहाड़ सा टूट पड़ा था लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अदालत से न्याय हुआ है.

रागिनी सिंह ने पुलिस पर दागे सवाल

बीजेपी विधायक ने इस मामले में पुलिस पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि जितने लोगों को आरोपी बनाया था सभी बरी हो गए हैं. ऐसा लगता है कि साजिश के तहत पुलिस ने सभी गलत लोगों को ही मामले में फंसाया था. पति को गलत तरीके से फंसाने पर विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि उनके पति को परेशान करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही हैं.



