सरकारें भावनाओं से नहीं चलतीं, प्रदीप यादव के ध्यानाकर्षण पर मंत्री सुदिव्य का दो टूक, जानें क्या है पूरा मामला - JHARKHAND ASSEMBLY MONSOON SESSION

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक प्रदीप यादव के ध्यानाकर्षण पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दो टूक जवाब दिया है.

Minister Sudivya On Pradeep Yadav
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू. (फोटो-सौजन्य जेवीएसटीवी)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 5:55 PM IST

रांचीः झारखंड विधानसभा के पूरक मॉनसून सत्र के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के ध्यानाकर्षण के एक सवाल और सुझाव पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दो टूक कह दिया कि सरकारें भावनाओं से नहीं चलती हैं. सरकारें नियम, कायदे-कानून और नीतियों से चलती हैं. प्रदीप यादव का सवाल राज्य के 17 पॉलिटेक्निक और सरकारी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में नीड बेस्ड शिक्षक के समायोजन या नियमित करने में वेटेज देने से जुड़ा था.

प्रदीप यादव का ध्यानाकर्षण

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि जो वर्षों से कम मानदेय में सेवा दे रहे हैं, उनकी सेवा नियमित की जानी चाहिए. उनके चयन के दौरान सारे नियम फॉलो किए गए हैं. अगर पॉलिटेक्निक में सेवा दे रहे शिक्षक एआईसीटीई के मानक को पूरा करते हैं तो उनका समायोजन किया जाए. विश्वविद्यालय के शिक्षक अगर यूजीसी की गाइडलाइन पूरा करते हुए तो इनका समायोजन हो. अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो बहाली प्रक्रिया में इनको वेटेज दें, ताकि समायोजन का रास्ता खुले.

MLA Pradeep Yadav
कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव. (फोटो-सौजन्य जेवीएसटीवी)

प्रदीव यादव ने वेटेज का दिया सुझाव

प्रदीप यादव ने कहा कि नीड बेस्ड शिक्षक के चयन के लिए वैकेंसी निकली थी. अहर्ता पूरी करने के बाद ही सभी का चयन हुआ. कई लोग 10 से ज्यादा वर्षों से छात्रों को पढ़ा रहे हैं. झारखंड में अधिकतम पांच नंबर के वेटेज का प्रावधान है. हिमाचल में तो समायोजन हो चुका है. बिहार में वैकेंसी निकाली गई है. वहां एक वर्ष में पांच वेटेज अंक दिए जा रहे हैं. अधिकतम 25 अंक दिए जा रहे हैं. जितने वर्षों तक पढ़ाई कराई है, उतनी उम्र सीमा में छूट भी दी गई है. इसलिए राज्य सरकार को इसपर गौर करना चाहिए. उनके परिश्रम और सेवा का ख्याल रखना चाहिए. एक वर्ष में कम से कम 5 अंक दें, उम्र सीमा में छूट दें. नियमित बहाली होने तक ऐसा मानदेय की परिवार का भरण-पोषण हो सके. बिहार में करीब 88 हजार मानदेय से जुड़ा नोटिफिकेशन आया है.

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का जवाब

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि वह वरिष्ठ सदस्य की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकारें भावनाओं से नहीं चलतीं हैं. कायदे-कानून और नीतियों से चलतीं हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि समायोजन करना संभव नहीं है. उनको नियमित नियुक्ति में वेटेज दिया जा सकता है. उम्र सीमा को 65 वर्ष तक करने के सुझाव पर दूसरे राज्यों की नियमावली के अध्ययन के बाद विचार किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के अवसर सीमित करने से गुणवत्ता प्रभावित होती है. अगर 25 अंक या 50 का वेटेज मिलेगा तो प्रतिस्पर्धा प्रभावित होगी. आज ग्रॉस इंरोलमेंट रेसियो राष्ट्रीय स्तर पर 27 है, जबकि झारखंड का 18 है. ऐसे में व्यापक परिवर्तन की जरूरत दिख रही है. लिहाजा, दूसरे राज्यों की व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद वेटेज के प्रारूप में बदलाव पर विचार किया जाएगा.

