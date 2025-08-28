ETV Bharat / state

अडानी पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की जांच के लिए कमेटी गठित, प्रदीप यादव ने किया स्वागत - MLA PRADEEP YADAV

कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने अडानी पावर प्लांट जमीन अधिग्रहण की जांच के लिए कमेटी की घोषणा करने पर राज्य सरकार का आभार जताया है.

MLA Pradeep Yadav
कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 4:05 PM IST

रांची: झामुमो के वरिष्ठ विधायक और पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ स्टीफन मरांडी और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने 21 मार्च 2025 को ध्यानाकर्षण के माध्यम से गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के लिए गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण का मामला उठाया था. ध्यानाकर्षण में उठाये गए बिंदुओं की जांच के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय जांच कमेटी घोषित की है.

सरकार के इस कदम पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने संतोष जताते हुए कहा कि जिस विषय की लड़ाई वह वर्षों से लड़ रहे थे कि उस मामले में सरकार ने आज जांच कमेटी की घोषणा कर दी है. उन्होंने कहा कि गलत तरीके से अडानी पावर प्लांट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था. एसपीटी-सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर और भूमि अधिग्रहण कानून-2013 शर्तों का उल्लंघन कर गोड्डा के रैयतों से जमीन ली गई थी.यहां तक कि ऊर्जा नीति 2012 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है.

कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि तमाम कायदे-कानून को ताक पर रखकर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने अडानी को मदद की और उसे करोड़ों का लाभ दिलाया. कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कहा कि हमें लगता है कि अब उसका पर्दाफाश होने वाला है. प्रदीप यादव ने कहा कि जो हमने मांग की थी कि कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए और सरकार ने भी घोषणा की थी कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हम कमेटी बनाकर जांच कराएंगे, आज उस समिति का सरकार ने गठन किया है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनायी गई कमेटी में अन्य विभागों के सात सचिव हैं और एक गोड्डा के उपायुक्त को शामिल किया गया है.

प्रदीप यादव ने कहा कि हमें लगता है अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. प्रदीप यादव ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और अडानी के बीच जो रिश्ते हैं उसकी परत दर परत कलई खुलेगी.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय केवल झारखंड के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा. प्रदीप यादव ने कहा कि गोड्डा और राज्य के साथ-साथ देश की जनता में भी यह संदेश जाएगा कि हम जो कहते थे, वह सच कहते थे. गोड्डा के लोगों खासकर रैयतों को न मुआवजा मिला, न आज तक नौकरी मिली. उनके साथ अन्याय होता रहा. जो शर्तें थीं उसका उल्लंघन हो रहा है. हमें लगता है कि अब सभी को न्याय मिलेगा.

