ETV Bharat / state

झारखंड में कादर जाति को एससी का दर्जा देने की उठी मांग, टीआरआई से रिपोर्ट तलब

रांचीः संथाल परगना के गोड्डा और दुमका के अलग-अलग प्रखंडों में कादर/लैया जाति के लोग निवास करते हैं. ज्यादातर भूमिहीन और निरक्षर हैं. इनका मुख्य पेशा मजदूरी है. सरकारी नौकरी में इनकी भागीदारी शून्य है. आबादी बहुत कम है. जीवन स्तर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज से भी निम्न स्तर की है. लिहाजा, कादर/लैया जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देकर समाज की मुख्यधारा में लाने की जरूरत है. यह सवाल अक्सर उठता है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही है. इस बार सत्ताधारी दल से कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इनके हक की आवाज उठायी है. इसपर सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब मिला है.

क्या है कादर/लैया जाति का स्टेट्स

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने गोड्डा के उपायुक्त की रिपोर्ट का हवाला देते हुए माना है कि गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड के सोनडीहा, बोहरा, मानिकपुर और गोड्डा प्रखंड के महुआवरण और रामनगर में कादर/लैया जाति के लोग निवास करते हैं. दुमका डीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरैयाहाट प्रखंड के पगवारा, हंसडीहा और लकड़बांक में भी कादर जाति के लोग निवास करते हैं. कादर जाति ओबीसी (सूची-1) के क्रमांक-8 में सूचीबद्ध हैं, लेकिन लैया जाति राज्य के एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसी भी ग्रुप में सूचीबद्ध नहीं हैं. सरकार ने स्वीकार किया है कि गोड्डा डीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये जातियां आर्थिक रुप से पिछड़ी हुई स्थिति में हैं.

झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सरकार को टीआरआई की रिपोर्ट का इंतजार

मंत्री दीपक बिरुआ के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत केंद्र सरकार किसी जाति को एससी का दर्जा देती है. साल 1999 में भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया था. उसमें बताया गया है कि किन-किन परिस्थितियों में राज्य सरकार किसी जाति को एसटी या एससी में शामिल करने का प्रस्ताव दे सकती है. इससे जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने के लिए डॉ. रामदलाय मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची से प्रतिवेदन मांगा गया है. इस बाबत विभाग की ओर से 29 जुलाई 2025 को पत्राचार किया गया है. राज्य सरकार की दलील है कि टीआरआई से प्रतिवेदन मिलने के बाद इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जा सकेगी.

कादर जाति को मिलना चाहिए इंसाफ-प्रदीप यादव