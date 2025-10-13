ETV Bharat / state

हजारीबाग में हल और बैल लेकर सड़क पर उतरे विधायक प्रदीप प्रसाद, प्रशासन और सरकार को दिया अल्टीमेटम

हजारीबाग में विधायक प्रदीप प्रसाद ने खराब सड़कों को लेकर हल और बैल के साथ राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 1:56 PM IST

हजारीबाग: जिले के सड़क की हालत देख सदर विधायक प्रदीप प्रसाद अपना विरोध दर्ज कराने, हल और बैल के साथ सड़क पर उतर गए. आलम यह रहा कि उनके विरोध की बात सुनते ही स्थानीय लोगों ने भी उन्हें सपोर्ट किया. इस बीच नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त भी हजारीबाग-चतरा रोड के लेपो चौक पहुंचे.

जर्जर सड़क और बढ़ते हादसे

विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र की शायद ही कोई ऐसी सड़क होगी जो दुरुस्त है. जिसमें मेन रोड, बस स्टैंड, ग्वाल टोली चौक, रामनगर, शिवदयाल, ओकनी रोड, इंद्रपुरी चौक हर जगह सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे मिलेंगे. सबसे खराब स्थिति हजारीबाग-चतरा रोड के लेपो रोड की है. यहां एक कदम चलना भी सुरक्षित नहीं है, यहां आए दिन सड़क दुर्घटना और गाड़ी पलटने की खबरें आती रहती हैं, जिसे देखते हुए विधायक प्रदीप प्रसाद ने अपना विरोध दर्ज कराया है.

इस दौरान विधायक ने सांकेतिक विरोध के रूप में हल से लेपो रोड की जुताई करना शुरू कर दिया. इस बीच विधायक ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाना चाहिए.

खस्ताहाल सड़कों के लिए राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार

विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार, मंईयां सम्मान योजना देने में व्यस्त है और मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है. शहर में सड़क की स्थिति बेहद खराब है. जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे हर दिन स्थानीय लोगों का फोन आता है. कार्यालय में हजारों आवेदन खराब सड़क को लेकर आते हैं. पिछले विधानसभा सत्र में सरकार का ध्यान आकृष्ट भी कराया गया था लेकिन सड़क नहीं बनी. दर्जनों बार नगर निगम कार्यालय और जिला प्रशासन को सड़क दुरुस्त करने के लिए बोला भी गया लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया. इसे देखते हुए अब आम जनता के सहयोग से पूरे हजारीबाग में जहां-जहां सड़क हैं वहां विरोध दर्ज किया जाएगा.

सड़क पर जलापूर्ति के लिए नगर निगम काम कर रही है. सड़क निर्माण करना एनएच काम है और बहुत जल्द सड़क दुरुस्त हो जाएगी. शहर में कई सड़क खराब हैं लेकिन छठ से पहले सभी सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी: विपिन कुमार, सहायक नगर आयुक्त, हजारीबाग नगर निगम

सड़क सुधारने का विधायक ने दिया अल्टीमेटम

इधर, विरोध करने के दौरान झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सह कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश भाई पटेल भी गुजर रहे थे. इन्होंने कहा कि सड़क की स्थिति बेहद खराब है. सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाएंगे ताकि सड़क ठीक हो सके. सदर विधायक प्रदीप प्रसाद जनमुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं. उन्होंने ऐलान कर दिया कि यह सांकेतिक विरोध है. सड़क नहीं सुधरा तो पूरे शहर में विरोध होगा. इसके लिए जिला प्रशासन और वर्तमान सरकार जिम्मेदार होगी .

