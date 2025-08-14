लखनऊ: समाजवादी पार्टी ने कौशांबी की चायल विधानसभा से विधायक पूजा पाल को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्काषित कर दिया है. पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन डाक्यूमेंट 2047 चर्चा के दौरान गुरुवार रात को सदन में अपने संबोधन के दौरान पूजा पाल ने कहा था, “मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी मिला दिया गया है'. इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की है.
सभी पदों से हटायाः सपा की की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि विधायक को पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी गतिविधियां बंद नहीं कीं, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हुआ. पूजा पाल द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी और गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. निष्कासन के साथ ही उन्हें समाजवादी पार्टी के सभी पदों से हटाया गया है. अब वे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम या बैठक में शामिल नहीं होंगी और न ही उन्हें इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा.
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विज़न डॉक्यूमेंट 2047' पर 24 घंटे चली मैराथन चर्चा को संबोधित करती समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने कहा, " मैंने अपना पति खोया है, सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती… pic.twitter.com/7RM7OGBauK— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
मुख्यमंत्री की जमकर की तारीफः उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विज़न डॉक्यूमेंट 2047' पर 24 घंटे चली मैराथन चर्चा को संबोधित करती गुरुवार रात समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने कहा था कि "मैंने अपना पति खोया है. सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की. मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझे न्याय दिलाया और मेरी बात तब सुनी जब किसी ने नहीं सुनी. मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में मुझ जैसी कई महिलाओं को न्याय दिलाया और अपराधियों को दंड दिया. मुख्यमंत्री ने ज़ीरो टॉलरेंस जैसी नीतियां लाकर अतीक अहमद जैसे अपराधियों मिट्टी मिलाया है.आज पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देखता है. मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया. मैं उनके इस ज़ीरो टॉलरेंस का समर्थन करती हूं. मैंने तब आवाज़ उठाई जब मैंने देखा कि कोई भी अतीक अहमद जैसे अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता. जब मैं इस लड़ाई से थकने लगी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया." पूजा पाल के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की है.
#WATCH | Expelled SP MLA Pooja Pal says, " ...perhaps you could not hear the women in prayagraj who were even more worried than me. but i am their voice, i have been elected as an mla and sent to the assembly. i am the voice of mothers and sisters who have lost their loved ones.… https://t.co/cnE7hzb0Pe pic.twitter.com/8MaF0iWtZR— ANI (@ANI) August 14, 2025
सपा पीडीए के खिलाफः सपा से निष्कासित होने के बाद पूजा पाल ने कहा कि शायद आप प्रयागराज की उन महिलाओं की बात नहीं सुन पाए जो मुझसे भी ज़्यादा परेशान थीं. लेकिन मैं उनकी आवाज़ हूं, मुझे विधायक चुनकर विधानसभा भेजा गया है. मैं उन माताओं-बहनों की आवाज़ हूं, जिन्होंने अपनों को खोया है. उन्होंने ही मुझे यहां भेजा है. प्रयागराज में अतीक अहमद के कारण परेशान सभी लोगों को सीएम ने न्याय दिलाया है, सिर्फ़ पूजा पाल को नहीं. मैं ये बात पहले दिन से कह रही हूं, जब मैं पार्टी में थी. मुझे आज ही निष्कासित किया गया है. मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं. मैं विधायक बाद में बनी, लेकिन मैं पहले एक पीड़ित महिला हूं, एक पत्नी हूं. हमारे साथ जो हुआ वो हम बर्दाश्त नहीं कर सके, वो पीडीए की बात करते हैं. मैं भी पिछड़े समुदाय से आती हूं, मैं परेशान थी, मैं घर से बाहर निकली क्योंकि मेरे पति की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. मैं नई-नवेली दुल्हन थी और मेरे घर पर कोई नहीं था. उन्होंने साबित कर दिया है कि वो पीडीए के पूरी तरह ख़िलाफ़ हैं.
शादी के 9 दिन बाद हो गई थीं विधवा
बता दें कि पूजा पाल की शादी 2005 में प्रयागराज शहर पश्चिम से बसपा विधायक राजू पाल से हुई थी. शादी के 9 दिन बाद ही राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा था. 2004 में राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा दिया था और इसी के चलते राजू की हत्या को अंजाम दिया गया. पति की हत्या के बाद से पूजा ने बिना डरे अतीक अहमद और अशरफ को सजा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ती रहीं. इस दौरान कई बार उसे धमकियां दी गईं और हमले भी. 2007 में पूजा पाल पहली बार शहर पश्चिम से बसपा के टिकट पर विधायक बनीं. इसके बाद 2012 में भी वह इसी सीट से विधायक बनीं. 2017 में वह चुनाव हार गईं. इसके बाद 2022 में सपा के टिकट पर कौशांबी की चायल सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की.
2017 में मायावती ने निष्कासित किया था2017 विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बाद पूजा पाल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। जिससे नाराज फरवरी 2018 में मायावती ने उनको बसपा से निकाल दिया था. बसपा की तरफ से कहा गया कि पूजा पाल पार्टी बदलने की तैयारी कर रही थीं. वहीं, पिछले एक साल से पूजा पाल पर लगातार सपा विरोधी गतिविधियों के आरोप लग रहे हैं. पूजा पाल ने राज्यसभा चुनाव में भी बगावत की थी. पूजा पाल ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार को अपना वोट दिया था.
