MLA Pooja Pal Story: उत्तर प्रदेश की चायल विधानसभा सीट से सपा विधायक पूजा पाल इन दिनों सुर्खियों में हैं. इसका कारण उनकी बीजेपी से दोस्ती और समाजवादी पार्टी यानी सपा से बगावत है. यही कारण है कि सपा ने 14 अगस्त को पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया.
निष्कासन से पहले यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में 13 अगस्त को पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की. बोली थीं कि मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, शादी के केवल 9 दिन हुए थे, मेरी पति राजू पाल को विधायक बने 3 महीने ही हुए थे जब अतीक ने मेरे पति की हत्या करवा दी थी. उसे मिट्टी में मिलाकर सीएम योगी ने मुझे न्याय दिलाया.
पूजा पाल ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी यह पूछा कि उनको यह भी बताना चाहिए कि वो अतीक अहमद के परिवार के साथ हैं, जिसने मेरे पति राजू पाल की हत्या की या फिर वो मेरे पति के साथ हैं? सदन में अपनी बात कहते हुए और जिंदगी का दर्द बयां करते हुए पूजा पाल का गला भर आया था.
अब सवाल ये उठता है कि पूजा पाल का सपा से मोहभंग क्यों और कब हुआ. क्या ये अचानक हुआ? या फिर पूजा पाल की एक सोची-समझी राजनीतिक चाल थी या कोई मजबूरी या फिर सदन में योगी की तारीफ उनके निष्कासन की वजह बनी. आईए इसे समझने के लिए 2005 में चलते हैं, जब पूजा की शादी हुई थी.
शादी के 9 दिन बाद ही पति राजू पाल की हत्या: पूजा पाल की शादी बसपा विधायक राजू पाल से जनवरी 2005 में हुई थी. शादी के 9 दिन बाद ही 25 जनवरी को राजू पाल की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसमें माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया. हत्या का कारण चुनावी रंजिश माना गया था.
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश | उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विज़न डॉक्यूमेंट 2047' पर 24 घंटे चली मैराथन चर्चा को संबोधित करती समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने कहा, " मैंने अपना पति खोया है, सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद करती… pic.twitter.com/7RM7OGBauK— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
क्योंकि, राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हराकर प्रयागराज पश्चिम की विधानसभा सीट जीती थी. अशरफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा था. विधायक बनने के 3 महीने बाद ही अशरफ ने चुनावी हार का बदला लिया था. इस घटना ने पूजा पाल को राजनीति की ओर मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया.
बसपा के टिकट पर 2007 में विधायक बनीं पूजा पाल: चूंकि राजू पाल बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ थे और करीबी थे तो पूजा पाल ने भी अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्हीं के साथ शुरू की. 2007 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल बसपा के टिकट पर प्रयागराज पश्चिम सीट से ही चुनाव जीतीं और अपने पति के हत्यारोपी अशरफ को हराया.
पूजा पाल 2022 में सपा के टिकट पर विधायक बनीं: 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर विधायक बनने वाली पूजा पाल को 2017 के चुनाव में मोदी लहर में करारी हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और अगले विधानसभा चुनाव यानी 2022 में सपा के टिकट पर फिर से विधायक बन गईं. लेकिन, इसके बाद ऐसे घटनाक्रम हुए जिसने पूजा पाल का मन बदल दिया. जिसमें सबसे अहम था अतीक अहमद का खात्मा.
'सीएम योगी ने मुझे न्याय दिलाया': माफिया अतीक के खात्मे के बाद पूजा पाल ने कई मंचों पर कहा है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का खात्मा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुझे इंसाफ दिलाया है. अतीक के मिट्टी में मिलने से केवल मुझे ही नहीं, उन सभी महिलाओं को न्याय मिला है, जो माफिया की वजह से विधवा बनीं, उनका घर उजड़ गया, सिंदूर मिट गया.
राज्यसभा चुनाव 2024 में क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी को दिया गिफ्ट: राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, राजू पाल और वकील उमेश पाल के हत्यारों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्टैंड से पूजा पाल काफी खुश थीं. कई मंचों पर उन्होंने इस खुशी को उजागर भी किया. यही कारण है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव 2024 में क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया.
कौशांबी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी केशव मौर्य को लगाया: कौशांबी की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य 2022 के विधानसभा चुनाव में हार गए. इसके बाद भी उनको उपमुख्यमंत्री बनाया गया और कौशांबी में खोई हुई ताकत को फिर से लाने के प्रयास में लगा दिया गया.
दरअसल, इस चुनाव में सपा ने कौशांबी की 3 सीट चायल, सिराथू और मंझनपुर जीतकर भाजपा का पत्ता साफ कर दिया था. इसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य लगातार सपा विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे. चायल विधायक पूजा पाल से उनके राजनीतिक संबंध काफी मजबूत थे, इसके चलते वे सबसे पहले उनको अपने खेमे में मिलाने में सफल हुए.
दरअसल, विधायक बनने के बाद भी क्षेत्र में पूजा पाल को वह प्रतिनिधित्व नहीं मिला जिसकी वह हकदार थीं. पूजा पाल को यह बात समझ में आ गई थी कि सत्ता के विरोध में खड़े होकर वह ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगी. इस बीच उनकी सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज से भी दूरी बढ़ गई। जबकि उनकी जीत में उनका बहुत बड़ा रोल था. इसके बाद पूजा पाल का झुकाव बीजेपी की ओर होता गया.
अखिलेश यादव ने पूजा पाल को क्यों निष्कासित किया: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पत्र जारी करके पूजा पाल पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है. लिखा है कि इससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है. उनकी गतिविधियां पार्टी के विरुद्ध हैं और अनुशासन का उल्लंघन है. इसलिए पूजा पाल को तत्काल प्रभाव से समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाता है. पार्टी के सभी पदों से भी हटा दिया जाता है.
भाजपा ने पूजा पाल के खिलाफ हुई कार्रवाई पर सपा को आड़े हाथ लिया: भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कहना है कि कर्नाटक में सच बोलने पर कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति मंत्री को बर्खास्त करने के बाद, अब सपा ने सच बोलने पर ओबीसी विधायक को बर्खास्त कर दिया है. परिवारवादियों के लिए परिवार पहले, ओबीसी, एससी, एसटी का कल्याण बाद में है. इनका PDA सिर्फ फरेब है और कुछ नहीं.
मुख्यमंत्री योगी से मिली पूजा पाल, विधानसभा सत्र में सीएम की थी तारीफ
उत्तर प्रदेश की चायल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने सपा से निष्कासन के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात. उनके मुख्यमंत्री से इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया. संभावना जताई जा रही है कि वह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती. समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद पूजा पाल की है मुलाकात उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी है. बीते कुछ समय से पूजा पर लगातार योगी सरकार की जमकर तारीफ कर रही है. हाल ही में विधानसभा में विजन 2047 कार्यक्रम में भी उन्होंने मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ की थी.
ये भी पढ़ेंः सपा की बागी विधायक पूजा पाल PM Modi से मिलीं; CM योगी संग सतुआ बाबा के पट्टाभिषेक में भी गईं
ये भी पढ़ेंः पूजा पाल पर शिवपाल का बड़ा बयान; बोले- अब कभी नहीं जीत पाएंगी चुनाव, केशव मौर्य जैसा होगा हाल
ये भी पढ़ेंः पूजा पाल पर शिवपाल का बड़ा बयान; बोले- अब कभी नहीं जीत पाएंगी चुनाव, केशव मौर्य जैसा होगा हाल