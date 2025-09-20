ETV Bharat / state

'MLA ऑन व्हील्स: रेखा सरकार आपके द्वार' मोबाइल विधायक कार्यालय को हरी झंडी, जानें इसके बारे में

दिल्ली में एमएलए ऑन व्हील्स मोबाइल विधायक कार्यालय को हरी झंडी दिखाई गई. क्या है इसका उद्देश्य, जानिए

MLA ऑन व्हील्स पहल की हुई शुरुआत
MLA ऑन व्हील्स पहल की हुई शुरुआत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2025 at 6:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की जनता की समस्या सुनने और उसका समाधान करने के मकसद से रेखा सरकार ने मोबाइल विधायक कार्यालय शुरू किया है. जिसे नाम दिया गया है 'एमएलए ऑन व्हील्स: रेखा सरकार आपके द्वार'. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के ओल्ड पंखा रोड स्थित विधायक कार्यालय से एक अभिनव पहल ‘एमएलए ऑन व्हील्स- रेखा सरकार आपके द्वार’ मोबाइल कार्यालय का शुभारंभ किया. इस विशेष पहल का उद्देश्य प्रशासन को जनता के और पास लाना है, ताकि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. अब लोगों की शिकायतों, आवश्यक सेवाओं और जनहित से जुड़े कार्यों का निवारण सीधे उनके क्षेत्र में ही किया जाएगा.

‘सरकार आपके द्वार’ की इस पहल से आमजन को त्वरित सुविधा, समय की बचत और पारदर्शी सेवा का अनुभव होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब जनता की समस्याओं का समाधान उनके घर-द्वार पर ही सुनिश्चित किया जाए. यही इस मोबाइल कार्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करेगी. इस विशेष कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद कमलजीत सहरावत, दिल्ली के गृह, शहरी विकास मंत्री शिक्षा व ऊर्जा मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे.

इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव यह संदेश दिया है कि नेतृत्व का असली अर्थ जनता की सेवा है और हमारी सरकार की यह अनूठी पहल प्रधानमंत्री की उस भावना से प्रेरित है, जिसमें वे कहते हैं कि जनप्रतिनिधि का पद सत्ता का नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का माध्यम है. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने मोबाइल कार्यालय की परिकल्पना की है. उन्होंने बताया कि इस मोबाइल कार्यालय के माध्यम से अब क्षेत्र की जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी. गाड़ी पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर सीधे लोगों तक पहुंचेगी और उनकी शिकायतों को दर्ज करके संबंधित विभाग तक भेजेगी. इसमें एक लैपटॉप, स्टेनो और क्लर्क की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों की समस्याएं सही ढंग से संकलित होकर तत्काल कार्रवाई के लिए विधायक तक पहुंच सकें.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मोबाइल कार्यालय का सबसे बड़ा लाभ उन माताओं-बहनों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को होगा जिन्हें आने-जाने में कठिनाई होती है. अब यह गाड़ी उनके घर तक पहुंचकर उनसे संवाद करेगी और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगी. ‘एमएलए ऑन व्हील्स- रेखा सरकार आपके द्वार’ पहल दिल्ली में शासन और जनता के बीच की दूरी को पाटते हुए सेवा को सीधे लोगों के द्वार तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कदम साबित होगी और निश्चित रूप से देशभर में एक मिसाल बनेगा.

वहीं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से दिल्ली की पहली मोबाइल ऑफिस की शुरुआत वास्तव में जनता को “सरकार आपके द्वार” की भावना से जोड़ने वाला अभिनव प्रयोग है. उन्होंने उल्लेख किया कि इस पहल के लिए काफी रिसर्च की गई और पाया गया कि पूरे देश में इस तरह की कोई मोबाइल ऑफिस व्यवस्था अभी तक नहीं है. इस मोबाइल ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर, वाई-फाई और माइक की सुविधाओं के साथ 10 लोगों को बैठाकर कहीं भी जाकर जनता की समस्याएं सुनी जा सकती हैं. उन्होंने कहा कि कई महिलाएं और बुजुर्ग अपनी समस्याओं को लेकर विधायक कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब यह मोबाइल कार्यालय सीधे उनके द्वार तक जाकर उनकी समस्याएं सुनेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार निरंतर लोगो को सुलभ और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यरत है.

