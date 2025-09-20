ETV Bharat / state

'MLA ऑन व्हील्स: रेखा सरकार आपके द्वार' मोबाइल विधायक कार्यालय को हरी झंडी, जानें इसके बारे में

नई दिल्ली: दिल्ली की जनता की समस्या सुनने और उसका समाधान करने के मकसद से रेखा सरकार ने मोबाइल विधायक कार्यालय शुरू किया है. जिसे नाम दिया गया है 'एमएलए ऑन व्हील्स: रेखा सरकार आपके द्वार'. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के ओल्ड पंखा रोड स्थित विधायक कार्यालय से एक अभिनव पहल ‘एमएलए ऑन व्हील्स- रेखा सरकार आपके द्वार’ मोबाइल कार्यालय का शुभारंभ किया. इस विशेष पहल का उद्देश्य प्रशासन को जनता के और पास लाना है, ताकि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें. अब लोगों की शिकायतों, आवश्यक सेवाओं और जनहित से जुड़े कार्यों का निवारण सीधे उनके क्षेत्र में ही किया जाएगा.

‘सरकार आपके द्वार’ की इस पहल से आमजन को त्वरित सुविधा, समय की बचत और पारदर्शी सेवा का अनुभव होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र तभी सशक्त होता है जब जनता की समस्याओं का समाधान उनके घर-द्वार पर ही सुनिश्चित किया जाए. यही इस मोबाइल कार्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करेगी. इस विशेष कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद कमलजीत सहरावत, दिल्ली के गृह, शहरी विकास मंत्री शिक्षा व ऊर्जा मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे.

इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव यह संदेश दिया है कि नेतृत्व का असली अर्थ जनता की सेवा है और हमारी सरकार की यह अनूठी पहल प्रधानमंत्री की उस भावना से प्रेरित है, जिसमें वे कहते हैं कि जनप्रतिनिधि का पद सत्ता का नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का माध्यम है. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने मोबाइल कार्यालय की परिकल्पना की है. उन्होंने बताया कि इस मोबाइल कार्यालय के माध्यम से अब क्षेत्र की जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी. गाड़ी पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर सीधे लोगों तक पहुंचेगी और उनकी शिकायतों को दर्ज करके संबंधित विभाग तक भेजेगी. इसमें एक लैपटॉप, स्टेनो और क्लर्क की व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों की समस्याएं सही ढंग से संकलित होकर तत्काल कार्रवाई के लिए विधायक तक पहुंच सकें.