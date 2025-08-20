ETV Bharat / state

हिमाचल विधानसभा में उठी भारत-पाक मैच रद्द करने की मांग, कांग्रेस विधायक ने सदन में रखा प्रस्ताव - HIMACHAL MONSOON SESSION

विधायक मलेंदर राजन ने हिमाचल मानसून सत्र के दौरान एशिया कप में भारत-पाक क्रिकेट मैच रद्द करने का प्रस्ताव सदन में रखा.

सदन में में उठी भारत-पाक मैच रद्द करने की मांग
सदन में में उठी भारत-पाक मैच रद्द करने की मांग (ETV Bharat)
शिमला: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा एशिया कप में पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने की दी गई अनुमति दी गई है, जिसका विरोध शुरू हो गया. बुधवार को हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान जीरो आवर में कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन ने सदन के अंदर प्रस्ताव लाकर भारत-पाक क्रिकेट मैच को लेकर आपत्ति जताई और सदन के माध्यम से केंद्र सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से यह आग्रह किया कि पाकिस्तान के साथ भारतीय क्रिकेट टीम के मैच खेलने की अनुमति को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए.

इंदौरा से कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन ने कहा, "जिस तरह सीमा पार से निरंतर आतंकी हमले हो रहे हैं और हमारे देशवासियों के बलिदान को देखते हुए पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का खेल संबंध न तो राष्ट्रीय भावना के अनुकूल है और न ही शहीदों के प्रति सम्मानजनक है. यदि मैच होता है तो यह शहीद और उनके परिवार के प्रति अन्याय होगा और पूरे देश की भावनाएं आहत होंगी".

कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन ने सदन में रखा प्रस्ताव (ETV Bharat)

कांग्रेस विधायक ने कहा, पाकिस्तान आतंकियों के जरिए भारत के निर्दोष नागरिकों को अपना शिकार बना रहा है. पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ करवाई जा रही है. उसको देखते हुए माहौल अनुकूल नहीं है. ऐसे में किसी भी तरह का मैच पाकिस्तान के साथ न खेला जाए.

इसको देखते हुए आज सदन के अंदर जीरो अवर में प्रस्ताव को उठाया गया और सदन के पटल में रखा है कि प्रदेश की विधानसभा केंद्र सरकार और बीसीसीआई से मांग करें कि भारतीय क्रिकेट टीम को ऐसे अनुमति न दे के वह पाकिस्तान से कोई भी मैच खेले.

