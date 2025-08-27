शिमला: हिमाचल में बीते तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश भर में तबाही मचा रखी है, जिसके चलते भारी नुकसान देखने को मिल रहा है. चंबा जिला में भी दो दिनों से हो रही बारिश के चलते सड़क संपर्क मार्ग और दूरसंचार सेवा पूरी तरह से ठप हो गईं. खासकर मणिमहेश में हजारों यात्रियों के फंसे होने की सूचना है. इस मामले को भरमौर विधायक डॉक्टर जनक राज ने सरकार के समक्ष उठाया है और तुरंत प्रभाव से सहायता पहुंचाने की मांग उठाई है.

भरमौर विधायक डॉक्टर जनक राज ने कहा कि बीते तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है. भरमौर और चंबा क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते कई सड़क संपर्क मार्ग भी बाधित हैं और दूरसंचार सेवा भी दो दिनों से ठप हैं. जिसकी वजह से किसी से संपर्क नहीं हो रहा है. चंबा डीसी और भरमौर के प्रशासन से भी कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है और कितने लोग फंसे हुए हैं.

विधायक जनक राज ने कहा, "इस समय मणिमहेश की यात्रा चल रही है, जहां पर लाखों लोग हर साल जाते हैं. इसको लेकर प्रदेश सरकार से आज सदन में मांग की है कि तुरंत प्रभाव से वहां पर सुरक्षा बलों को भेजा जाए और हेलीकॉप्टर भेज कर कहां कितना नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी ली जाए. वहीं, जो लोग घायल हुए हैं, उनका वहां से रेस्क्यू किया जाए".

उन्होंने बताया कि मणिमहेश यात्रा पर भी काफी लोग गए हैं. वहां पर उनके खाने और रहने की व्यवस्था है या नहीं, इसकी भी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है. इसको लेकर प्रधान सचिव को पत्र भी लिखा और विधानसभा के अंदर भी इस मामले को उठाया गया है. ताकि जो स्थानीय और यात्री फंसे हैं, उनके लिए सहायता राशि तुरंत प्रभाव से पहुंचाई जा सके.

