"भरमौर में फंसे हजारों लोग, खाने-पीने की नहीं है व्यवस्था, सरकार नहीं कर रही कोई मदद" - MLA JANAKRAJ ON BHARMOUR FLOOD

विधायक जनकराज ने सुक्खू सरकार पर भरमौर में फंसे हजारों लोगों की मदद न करने का आरोप लगाया है.

भरमौर विधायक डॉ. जनकराज
भरमौर विधायक डॉ. जनकराज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 1:57 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 3:27 PM IST

शिमला: चंबा जिले के भरमौर में आपदा ने भारी तबाही मचाई है. जिसकी वजह से भरमौर देश-दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है. सड़कें जगह-जगह से टूट गई हैं और दूरसंचार संर्पक भी कई हिस्सों में अभी तक बहाल नहीं हो पाई है. वहीं, मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों यात्री फंसे हुए हैं. वहीं, जहां सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता देने का दावा कर रही है, लेकिन भरमौर विधायक डॉ. जनकराज ने राहत बचाव कार्य को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने सरकार पर भरमौर में फंसे लोगों की किसी भी तरह की मदद न करने के आरोप लगाए हैं.

विधायक डॉ. जनकराज ने कहा, "भरमौर क्षेत्र शेष दुनिया से कट चुका है, सड़क मार्ग बंद है. वहीं, चार दिन बाद भी दूरसंचार बहाल नहीं हो पाया है. भरमौर में क्या स्थिति है? इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है. चार दिन से जिला प्रशासन से बात नहीं हो पा रही है. भरमौर में हजारों पर्यटक फंसे हुए है, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है. खाने की सुविधा नहीं है और पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है. सरकार या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पा रही है".

भरमौर विधायक डॉ. जनकराज (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि हिमाचल पर्यटन राज्य है. सरकार प्रदेश में पर्यटकों को बुला रही है, लेकिन उनके क्षेत्र में बाहरी राज्यों से हजारों लोग फंसे है. जिसकी सुध नहीं ली जा रही है, इसलिए वे धरने पर बैठे है. आज में खुद भरमौर के लिए रवाना हो रहा हूं. सरकार ने चंबा से भरमौर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा देने का आश्वासन दिया है. सरकार को चाहिए कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ को लगाना चाहिए. साथ ही लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करनी चाहिए.

वहीं, डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर सेवा देने की बात पर जनकराज ने कहा कि अभी सरकार की ओर से कोई भी हेलीकॉप्टर सेवा नहीं दी गई है. जो हेलीकॉप्टर है, वो निजी कंपनी के हैं. जनकराज ने भरमौर क्षेत्र के पावर प्रोजेक्ट व अन्य उद्योगों से आग्रह किया कि इस आपदा की घड़ी में जो लोग फंसे हैं, उनकी मदद करें और उनकी खाने-पीने की व्यवस्था करें. इस समय लोगों को सभी की मदद की जरूरत है.

ये भी पढ़ें: 'दूर बैठकर कंगना रनौत ट्वीट कर न फैलाएं अफवाह', जानें आखिर डिप्टी सीएम ने ऐसा क्यों कहा?

ये भी पढ़ें: 'दूर बैठकर कंगना रनौत ट्वीट कर न फैलाएं अफवाह', जानें आखिर डिप्टी सीएम ने ऐसा क्यों कहा?

