विधायक जयराम महतो की मांग, सूर्या हांसदा एनकाउंटर की हो सीबीआई जांच - SURYA HANSDA ENCOUNTER

सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग डुमरी विधायक जयराम महतो ने की है.

Jairam On Surya Hansda Encounter
जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : August 12, 2025 at 7:35 PM IST

धनबाद: जेएलकेएम प्रमुख सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की है. विधायक जयराम महतो ने धनबाद के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के क्रम में यह मांग की है. उन्होंने कहा कि पूर्व में सूर्या हांसदा बीजेपी में थे और उन्होंने 2019 के चुनाव में 45 हजार वोट लाया था. उनके पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर 2024 के चुनाव में जेएलकेएम ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था.

एनकाउंटर पर चिंतन करने की जरूरत

विधायक जयराम महतो ने कहा कि आज समाज के प्रबुद्ध लोगों को इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि कैसे आदिवासी समाज से आने वाले सूर्या हांसदा जैसे नेता को एनकाउंटर का सामना करना पड़ रहा है और वह भी अपने राज्य में. उन्होंने कहा कि आज देश की राष्ट्रपति और राज्य के मुख्यमंत्री भी आदिवासी समाज से हैं. ऐसे में हमें लगता है कि एक बार विचार-विमर्श करने की जरूरत है.

बयान देते जेएलकेएम प्रमुख सह डुमरी विधायक जयराम महतो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सूर्या हांसदा एनकाउंटर की हो सीबीआई जांच

उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी हो गई थी, फिर एनकाउंटर हुई तो इस पर जांच की आवश्यकता है. उन्होंने सूर्या हांसदा की एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. उन्होंने सूर्या हांसदा के परिजनों के आरोपों और एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल पर कहा कि यदि आदिवासी राज्य में एक आदिवासी एनकाउंटर के नाम पर मारा जाएगा, तो सवाल तो खड़ा होगा ही.

