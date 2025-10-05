ETV Bharat / state

बड़ा बयान: हरीश चौधरी बोले-चरित्रहीन ताकतों के साथ कभी नहीं होगा समझौता

बायुत विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और हर स्तर पर लड़ी जाएगी.

MLA Harish Choudhary
विधायक हरीश चौधरी (ETV Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2025 at 7:41 PM IST

बाड़मेर: पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के बाद पहली बार बायतु विधायक का हरीश चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है. चौधरी ने बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान बिना पूर्व विधायक मेवाराम जैन का नाम लिए हुए कहा कि चरित्रहीन व्यक्तियों से समझौता नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा. उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों के संस्कारों पर चलेंगे, न कभी समझौता किया और न कभी भविष्य में किसी के साथ समझौता करेंगे.

चौधरी रविवार को श्री हरलाल जाट छात्रावास विकास संस्थान में नवनिर्मित अत्याधुनिक सुविधायुक्त लाइब्रेरी के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. बायतु विधायक एवं मध्यप्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि चरित्रहीन ताकतों के साथ कभी नहीं होगा समझौता. चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े. चौधरी ने कहा कि कुछ ताकतों द्वारा मूल सवालों से ध्यान भटका कर अनर्गल मुद्दे उठाए जा रहे हैं. वक्त आने पर सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे. लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और हर स्तर पर लड़ी जाएगी.

चरित्र को लेकर हरीश चौधरी ने दोहराया बयान (ETV Bharat Barmer)

पढ़ें: चरित्र पर सवाल उठाने वाले नेताओं का हो नार्को टेस्ट, हकीकत आएगी सामने: पूर्व विधायक मेवाराम जैन

जैन के निष्कासन पर भी दिया था बयान: पूर्व विधायक मेवाराम जैन का विधानसभा चुनाव के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था. इसके बाद हरीश चौधरी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में बिना मेवाराम जैन का नाम लिए कहा था कि चरित्रहीन ताकतों से कोई समझौता नहीं करूंगा. चाहे राजनीति से मुझे घर बैठना पड़ जाए. यह बयान मेवाराम जैन की बीते दिनों हुई कांग्रेस में वापसी के बाद से वापस चर्चाओं में आ गया और सोशल मीडिया पर हरीश चौधरी से इस्तीफे सहित कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे. वहीं रविवार को हरीश चौधरी ने फिर से अपने बयान को दोहराया.

