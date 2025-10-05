ETV Bharat / state

बड़ा बयान: हरीश चौधरी बोले-चरित्रहीन ताकतों के साथ कभी नहीं होगा समझौता

बाड़मेर: पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के बाद पहली बार बायतु विधायक का हरीश चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है. चौधरी ने बाड़मेर में एक कार्यक्रम के दौरान बिना पूर्व विधायक मेवाराम जैन का नाम लिए हुए कहा कि चरित्रहीन व्यक्तियों से समझौता नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा. उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों के संस्कारों पर चलेंगे, न कभी समझौता किया और न कभी भविष्य में किसी के साथ समझौता करेंगे.

चौधरी रविवार को श्री हरलाल जाट छात्रावास विकास संस्थान में नवनिर्मित अत्याधुनिक सुविधायुक्त लाइब्रेरी के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. बायतु विधायक एवं मध्यप्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि चरित्रहीन ताकतों के साथ कभी नहीं होगा समझौता. चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े. चौधरी ने कहा कि कुछ ताकतों द्वारा मूल सवालों से ध्यान भटका कर अनर्गल मुद्दे उठाए जा रहे हैं. वक्त आने पर सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे. लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और हर स्तर पर लड़ी जाएगी.