FIR होने के बाद भड़के गोपाल मंडल, MP अजय मंडल को बताया हत्यारा और चोर - GOPAL MANDAL

अपने अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले गोपाल मंडल एक बार फिर से अपने ही सांसद पर गंभीर आरोप लगाया है. पढ़ें खबर

गोपाल मंडल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2025 at 6:37 PM IST

भागलपुर : बिहार के भागलपुर में जेडीयू के सांसद और विधायक के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. एमपी और एमएलए के बीच जुबानी जंग तेज हो गयी है. एफआईआर दर्ज होने के बाद जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल और भड़क गए हैं. अब तो अपने पिछले बयान से दो कदम आगे बढ़ते हुए सांसद अजय मंडल को चोर और हत्यारा बता दिया है.

'अजय मंडल साबित करें' : विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि अगर महिला नेत्री अजय मंडल की रिश्तेदार हैं तो वह इसको साबित करें. उन्होंने कहा कि अजय मंडल ने कई आदमियों का हत्या करवा दिया है, वह आपराधिक छवि के हैं.

''ललन नाम के व्यक्ति जो रानीतालाब का रहने वाला था, दारू दुकानदार था. उसकी हत्या अजय मंडल ने की है. उस समय अजय मंडल कुछ नहीं था. यदि अच्छे से जांच कर ले तो अभी यह फंस जाएगा, जेल चला जाएगा. कई घटना यह किया है.''- गोपाल मंडल, जेडीयू विधायक

'रेलवे का पटरी चुराते थे' : गोपाल मंडल यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि अजय मंडल रेलवे का पटरी भी चुरा कर बेचा करते थे. जहां रेलवे का पटरी कटा हुआ रहता था और चौकीदार चौकीदारी करता था तो चौकीदार को उल्टा कर उस पटरी को ले जाकर लोहा बना कर बेच देते थे.

''हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कहा है. आपके समय काल में जब आप लालू यादव के साथ थे, जब लाइन नहीं रहता था तब 5-5, 7-7 किलोमीटर का तार काट लेता था और गला कर बेच देता था. मैं सत्य बोलता हूं. पटरी वाला बात भी मैं बोला हूं. उनके साथ काटने वाला मेरे साथ रहता है.''- गोपाल मंडल, जेडीयू विधायक

'गलत धंधे में लिप्त हैं अजय मंडल' : गोपाल मंडल ने कहा कि सांसद पासिंग का काम करते थे. हमने जब मुख्यमंत्री को कहा तब इसपर रोक लगी. अब नया धंधा फिर शुरू किया है. अजय मंडल गलत से गलत धंधे में लिप्त हैं. पार्टी ने टिकट दे दिया, सांसद बना दिया, मैं अपना सांसद इन्हें नहीं मानता हूं.

''अजय मंडल का धंधा अफीम खेती का था. गंगा किनारे 40 बीघा जमीन पर अफीम का खेती किया करता था. यह अपने खेत में दारू बनाता था. दोनों का पुलिस ने उद्भेदन किया था.''- गोपाल मंडल, जेडीयू विधायक

'अजय मंडल को @#$%^& है' : गोपाल मंडल ने कहा कि सांसद अजय मंडल को गंभीर बिमारी है. इसकी जांच मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री करवा सकते हैं. उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सताने के लिए एफआईआर किया है. हम डरने वाले नहीं है. जब युद्ध होगा आमने-सामने का तो फिर करना एफआईआर.

