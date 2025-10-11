ETV Bharat / state

नक्सली हमले में घायल भाई से मिलने पहुंचे विधायक दशरथ गागराई, राउरकेला पहुंच ली स्वास्थ्य की जानकारी

राउरकेला अपोलो पहुंचे विधायक दशरथ गागराई समेत अन्य ( Etv Bharat )

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में हुए नक्सली हमले में घायल जवान रामकृष्ण गागराई से मिलने के लिए उनके भाई सह खरसावां विधायक दशरथ गागराई शनिवार को राउरकेला के अपोलो अस्पताल पहुंचे.

विधायक के साथ समाजसेवी विजय सिंह गागराई भी मौजूद रहे. दोनों ने घायल जवान से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और अस्पताल प्रबंधन से बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

एएसआई के पद पर कार्यरत हैं रामकृष्ण गागराई

इस नक्सली हमले में घायल जवान रामकृष्ण गागराई सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन में सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) के पद पर तैनात हैं. शुक्रवार शाम को सारंडा के जंगल में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में वे गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए राउरकेला अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

आईईडी ब्लास्ट के बाद दोबारा हुआ हमला

नक्सलियों ने शुक्रवार शाम सारंडा जंगल में सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया. इस हमले में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कौशल कुमार मिश्रा घायल हुए थे. जब साथी जवान उन्हें इलाज के लिए ले जा रहे थे, तभी नक्सलियों ने दोबारा हमला किया. इस दौरान एएसआई रामकृष्ण गागराई और हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र लश्कर घायल हो गए थे. इलाज के दौरान महेंद्र लश्कर शहीद हो गए.