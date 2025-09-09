ETV Bharat / state

विधायक बोले बस बहुत हुआ, हाईवे किनारे रात को खाट बिछा कर धरने पर बैठे, अनशन का किया ऐलान

विधायक चंद्रशेखर अवाहदेवी चौक पर धरने पर बैठ गए. इस दौरान उन्होंने अनशन का ऐलान कर दिया.

धरने पर बैठे चंद्रशेखर
धरने पर बैठे विधायक चंद्रशेखर (ETV Bharat)
मंडी: हिमाचल प्रदेश जारी आपदा के बीच धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने हाईवे निर्माणाधीन कंपनी, सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) के अधिकारियों के खिलाफ हाईवे निर्माण में लगातार बरती जा रही कोताही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सोमवार आधी रात से धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर अपने कार्यकर्ताओं सहित अवाहदेवी चौक पर धरने पर बैठ गए. इस दौरान उन्होंने अनशन का ऐलान कर दिया.

विधायक का आरोप है कि जांलधर-मंडी वाया धर्मपुर नेशनल हाईवे 003 के चौड़ीकरण के कार्य में उनके क्षेत्र में कंपनी और मोर्थ (Ministry of Road Transport and Highways of India) अधिकारियों की ओर से बरती जा रही अनिमिताओं का खामियाजा यहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है. सोमवार रात 10 बजे सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर लाइव आकर विधायक धर्मपुर ने इन अधिकारियों पर कई आरोप भी जड़े हैं. विधायक का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार इस लापरवाही के खिलाफ हस्तक्षेप कर निर्माणाधीन कंपनी और मोर्थ अधिकारियों को यहां से नहीं हटाती तब तक वो यहां से उठने वाले नहीं हैं.

धरने पर बैठे विधायक (ETV Bharat)

विधायक के अनुसार सोमवार को वो प्रभावित पंचायतों को दौरे पर मौजदू थे और दोपहर एक बजे पाड़छू पुल के पास पहुंचे. पाड़छु पुल पर हाईवे की हालात बहुत ही दयनीय नजर आ रही है. यहां से कोई भी वाहन नहीं गुजर रहा है, इसके बाद हाईवे की दयनीय स्थिति के बारे में जब कंपनी और मोर्थ अधिकारियों से बातचीत करना चाही तो उनकी ओर से कोई सही जवाब नहीं आया. कुछ देर बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंच गए, लेकिन निर्माणाधीन कंपनी और मोर्थ के अधिकारियों ने यहां आने के लिए 3 तीन घंटे लगा दिए. बाद में जब इन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित थाने में बुलाया गया. 5 घंटे बीत जाने के बाद भी जब प्रोजेक्ट डायरेक्टर थाने नहीं पहुंचे तो अब जनता की परेशानी को देखते हुए धरने पर बैठना का निर्णय लेना पड़ा.

नियमों का ताक पर रखने के लगाए आरोप

विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने कहा कि 'एक तो कंपनी कछुए की धीमी गति से इस हाईवे के काम को कर रही है. वहीं, दूसरी ओर हाईवे निर्माण में लगी कंपनी और मोर्थ अधिकारी लगातार नियमों को ताक में रखकर काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पिछले 4 सालों से यहां की स्थानीय पंचायतों को भुगतना पड़ रहा है. निर्माणाधीन कंपनी की गलत कंटिग के चलते अधिकतर मकानों में दरारें आ गई हैं. कंपनी की ओर से लगाए गए अधिकतर डंगे गिर गए हैं, जिस कारण हाईवे सहित लिंक रोड़ भी चलने लायक नहीं बचें हैं. जनता के विरोध के बाद भी कंपनी और मोर्थ अधिकारी मनमानी पर अड़े हुए हैं. यहां तक कि पिछले दिनों सीएम सुक्खविंदर सिंह सुक्खू धर्मपुर दौरे पर पहंचे थे तो उस समय भी इन अधिकारियों ने सीएम की बातों को अनसुना कर दिया था और प्रोजेक्ट डायरेक्टर पाड़छू पुल नहीं पहुंचे. आज इस धरने पर बैठने के साथ हमने महात्मा गांधी के सत्याग्रह की लड़ाई शुरू कर दी दी है. पूर्ण रूप से समाधान न होने तक एक इंच भी यहां से हिलने वाले नहीं है.'

मात्र तीन किलोमीटर दूर है सांसद का घर

बता दें कि मंडी जिला का धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आता है और यहां से मात्र तीन किलोमीटर दूर समीरपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का घर है. आपदा के दौरान जब सांसद अनुराग ठाकुर धर्मपुर में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे तो उस समय भी यहां की जनता ने अपना दुखड़ी उन्हें सुनाया था, जिस पर अनुराग ठाकुर ने मौके पर ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर की क्लास लगा दी थी. धर्मपुर विधायक ने अभी हाल ही मे संपन्न हुए मानसून सत्र के दौरान अपने वक्तव्य में भी कंपनी और मोर्थ की लापरवाही के मुद्दे को सदन के समक्ष प्रमुखता से उठाया था. वहीं, इसके अलावा मजदूर संगठन सीटू से जुड़े माकपा नेता भी स्थानीय जनता के साथ इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाते आए हैं. सदर विधायक अनिल शर्मा भी इस लापरवाही पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन लोगों की समस्या यहां जस की तस बनी हुई है.

कौन हैं चंद्रशेखर ठाकुर

चंद्रशेखर ठाकुर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक. 2022 में विधानसभा चुनाव जीत हासिल कर विधायक बने थे. 2017 में उन्हें बीजेपी के महेंद्र सिंह ठाकुर से हार मिली थी. वर्तमान में मंडी से कांग्रेस के एकमात्र विधायक हैं. छात्र जीवन से ही चंद्रशेखर राजनीति से जुड़ गए थे. इससे पहले चंद्रशेखर HPU में EC के सदस्य भी रहे हैं.

